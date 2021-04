T4348S



STMicroelectronics rejoint la mioty® Alliance, élargissant le déploiement d’applications pour l’IoT massif

La pile de protocole mioty développée par Stackforce, partenaire agréé de ST, est désormais disponible pour le système sur puce sans fil multi-modulations STM32WL

Genève (Suisse), le 22 avril 2021 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, inspire la nouvelle génération d’applications pour l’IoT massif qui privilégient l’évolutivité à la rapidité, avec la prise en charge du standard mioty® pour l’établissement de connexions sans fil longue portée, extrêmement économes en énergie et hautement évolutives.

Parallèlement à son adhésion à l’Alliance mioty, impliquée dans la promotion et les spécifications de la technologie, ST a annoncé la disponibilité d’une pile de protocole développée par son partenaire agréé Stackforce. Cette pile est conçue pour permettre aux clients de créer des appareils conformes au standard mioty en utilisant le système sur puce (SoC) sans fil STM32WL .

« Le standard mioty promet de rendre possible de nouvelles applications passionnantes pour l’Internet des objets massif, par exemple pour couvrir une vaste zone géographique », a déclaré Hakim Jaafar, directeur du marketing, Microcontrôleurs STM32 sans fil, STMicroelectronics. « La pile mioty renforce l’écosystème de notre microcontrôleur STM32WL qui prend en charge diverses technologies réseau basse consommation LPWAN sub-GHz courantes telles que LoRaWAN, Sigfox ou wM-Bus, tout en offrant un niveau d’intégration unique permettant de réduire l’espace mémoire occupé, la consommation d’énergie et les délais de mise sur le marché. »

mioty envoie des messages en utilisant une technique avancée de division des télégrammes (Telegram-Splitting) qui est reconnue et normalisée par l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI). Cette méthode garantit des transmissions radio extrêmement courtes qui permettent un fonctionnement prolongé sans la difficulté logistique que représente le remplacement de batteries dans les réseaux IoT massifs. Les transmissions courtes minimisent également les interférences avec les signaux adjacents et autorisent la cohabitation de plusieurs milliers de nœuds mioty dans le même réseau.

Les paquets de données mioty peuvent parcourir plusieurs kilomètres dans les zones construites et sur plus de 15 km en ligne de mire, de sorte que quelques stations de base suffisent pour couvrir de vastes sites industriels ou des zones extérieures telles que des champs de pétrole. De plus, les appareils mioty peuvent communiquer tout en se déplaçant à une vitesse pouvant atteindre jusqu’à 120 km/h sans rencontrer de problème d’atténuation extrême du signal, convenant à des applications dans les domaines de la gestion de flottes, de suivi d’actifs et de détection de vols.

La pile de protocoles mioty pour le microcontrôleur STM32WL a été développée par Stackforce , membre fondateur de l’Alliance mioty et partenaire agréé de ST. Cette pile est disponible sous forme de bibliothèque pour intégration directe à des applications ou de firmware, implémentable directement sur le système sur puce en vue d’une utilisation de type modem.

« Le microcontrôleur STM32WL a déjà démontré qu’il constitue une plateforme très puissante, notamment pour la prise en charge de piles multiprotocoles. Nous sommes ravis d’ajouter mioty, une nouvelle technologie LPWAN prometteuse, au riche portefeuille de piles (multi)protocoles pour le microcontrôleur STM32WL », a déclaré David Rahusen, directeur général, Stackforce.

Le microcontrôleur STM32WL fait partie du programme mis en place par ST pour garantir aux développeurs de produits industriels la disponibilité du produit pendant 10 ans. Pour de plus amples informations, consultez le site www.st.com/stm32wl .

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Contact presse :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06.75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

Pièce jointe