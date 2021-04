English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2021 KLO 17.50

Huhtamäki Oyj:n omien osakkeiden luovutus

Yhteensä 15 000 Huhtamäki Oyj:n omaa osaketta on tänään luovutettu vastikkeetta yhtiön toimitusjohtajalle Charles Héaulmélle osana hänen palkitsemistaan.

Suunnattu anti perustuu yhtiön vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen ja yhtiön hallituksen valtuutuksen perusteella tekemään päätökseen.

Luovutuksen jälkeen Huhtamäki Oyj omistaa yhteensä 3 395 709 omaa osaketta (3,15 % kaikista osakkeista).

Lisätietoja:

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

