Quadient rejoint The Valuable 500, une initiative globale pour l’inclusion des personnes en situation de handicap

Paris, le 22 avril 2021



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui rejoindre The Valuable 500, une initiative mondiale pour l'inclusion des personnes en situation de handicap en entreprise. L’objectif de cette initiative est de rassembler 500 entreprises afin d’atteindre le point de bascule pour changer la donne en contribuant à ce que le potentiel social et économique de plus d'un milliard de personnes en situation de handicap dans le monde soit pleinement reconnu.

Les initiatives de Quadient visant à renforcer sa culture d'inclusion, d'équité et de respect s’inscrivent dans la même logique que la mission de The Valuable 500. Améliorer l'inclusion est en effet un élément important de la démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise.

Quadient a déjà pris des mesures pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment :

L’égalité de traitement des collaborateurs et des candidats. La mise en œuvre d'une politique d'inclusion globale, la signature de chartes de la diversité au niveau local, une condamnation claire de toute discrimination inscrite dans le Code d'Éthique de Quadient, et la mise en place d’une ligne dédiée aux questions d’éthique, permettant aux collaborateurs d’effectuer anonymement toute requête ou signalement. Le lancement de réseaux animés par les collaborateurs, appelés les « communautés engagées », avec pour objectif de favoriser l’inclusion et de célébrer la diversité au sein de l’entreprise. L'une de ces communautés est dédiée à la sensibilisation sur le thème du handicap.

La collaboration, en Europe, avec des établissements qui favorisent l’insertion sociale et économique des personnes en situation de handicap physique ou mental (ESAT).

En rejoignant The Valuable 500, Quadient poursuit cette dynamique et inscrit l’inclusion des personnes en situation de handicap à l'ordre du jour de ses dirigeants, avec l’engagement ferme de mettre en place des actions concrètes et partager cet engagement avec l'ensemble de ses collaborateurs et ses partenaires externes.

« Chez Quadient, nous sommes engagés à promouvoir l’équité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, en garantissant un environnement de travail sûr où toutes et tous peuvent se développer et évoluer, en formant et en sensibilisant les équipes à l'importance d'une culture inclusive », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Je suis fier de ce nouveau pas vers la réalisation de nos objectifs en matière d'inclusion et de diversité, et de l’adhésion de Quadient à The Valuable 500. Nous soutenons leur objectif de faire évoluer les mentalités dans le monde de l’entreprise. »

« Accélérer l'inclusion des personnes en situation de handicap fait partie de notre approche RH et des valeurs de notre entreprise : le pouvoir d’agir, la passion, l’inspiration et la communauté. Nous sommes ravis de rejoindre The Valuable 500 et, en tant que membre de cette initiative, de pouvoir faire progresser les opportunités, l'égalité et l'inclusion pour toutes et tous », a déclaré Stéphanie Auchabie, Directrice des Ressources Humaines Quadient.

