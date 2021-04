PRA Health Sciences, 승인 획득한 백신과 치료제에 대한 약물감시 솔루션 통해 코로나19 대응 능력 확대

PRA, 인증후 안전성 솔루션 제공해 코로나19 백신 및 치료제에 대한 약물감시 수요 증가에 대응

April 22, 2021 11:52 ET | Source: PRA Health Sciences, Inc. PRA Health Sciences, Inc.

Raleigh, North Carolina, UNITED STATES