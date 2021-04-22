PRA Health Sciences通过针对授权疫苗和治疗药物的药物警戒解决方案扩展对新冠肺炎的响应

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北卡罗来纳州罗利市, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences（NASDAQ: PRAH）今天宣布扩展其药物警戒解决方案，为获批的新冠肺炎疫苗和治疗药物提供完整的营销后服务，包括由现实世界解决方案（Real World Solutions）提供的上市后安全研究（PASS）。PRA在所有关键治疗领域（包括感染性疾病）拥有超过25年执行全面药物警戒和患者安全服务的经验，可与药物开发机构和制造商密切合作，确保新冠肺炎疫苗和治疗产品的长期安全性和疗效。



随着世界各地对数千种新冠肺炎疫苗、疗法以及新的复杂模态开展研究，药物开发人员正处于极其独特的环境当中，要求药物警戒和安全数据监测能够达到所需的速度、准确性和透明度。

“随着更多新冠肺炎疫苗和疗法获得批准，营销授权持有者将拥有大量安全数据，几乎实时进行审核和报告”，PRA Health Sciences药物警戒和患者安全副总裁Sabine Richter博士表示， “我们的药物警戒解决方案使客户能够遵守监管报告和合规标准，并持续进行安全监控，以确保最高的患者安全水平。”

PRA拥有超过800名药物警戒和患者安全专家组成的全球团队，以及疫苗和新发传染病中心和现实世界解决方案团队，通过一系列服务以检测、评估、了解、最大限度地减少和防止不良反应或其他与药物有关的风险。PRA继续投资于人工智能、自动化和数据分析等新的方法和技术，用于管理大量药物警戒数据，并确保对安全信息的近实时监控。

此外，通过PRA的Mobile Health Platform，参与者可以在接种疫苗时自行登记PASS，这提供了一种简便方法以用于报告症状，并提供了对一个护士主导协调中心的访问渠道，以报告可能需要医疗服务提供方采取后续行动的症状。

“全球新冠肺炎疫苗接种和治疗响应是我们这个时代最重大的公共卫生项目之一。近实时的安全数据和分析对于快速识别、评估和预防药物相关风险至关重要”，PRA Health Sciences高级副总裁兼首席医疗信息官Greg Licholai表示， “PRA的Mobile Health Platform和药物警戒解决方案是PRA致力于以患者为中心的临床研究和医疗保健服务的范例。”

自疫情爆发以来，PRA已推出了多项支持全球新冠肺炎响应的举措。PRA Health Sciences在数字健康领域的领先地位使我们能够快速主动地管理新冠肺炎研究和计划，其中包括：

扩展PRA的去中心化临床试验平台 Mobile Health Platform ，以满足申办方对虚拟新冠肺炎研究的需求。

，以满足申办方对虚拟新冠肺炎研究的需求。 管理 以天而不是月为单位的前所未有的研究启动时间表。2020年，PRA在短短五天内就将一项新冠肺炎药物的研究 从最终试验方案推进到首例患者给药阶段，这一速度在业内前所未有。在15天内，试验范围扩展到美国之外，最终扩大到35个国家280个临床中心的2000名患者。

从最终试验方案推进到首例患者给药阶段，这一速度在业内前所未有。在15天内，试验范围扩展到美国之外，最终扩大到35个国家280个临床中心的2000名患者。 推出 新冠肺炎监控计划 ，这是一个端到端商业解决方案，从教育、接触、测试、监测以及直到康复等方面支持患者和行政管理人员减轻新冠肺炎的影响。最近，通过家用新冠肺炎测试功能以及由基于人工智能的机器人服务回答患者关于新冠肺炎的问题，该项目进一步得到增强。

，这是一个端到端商业解决方案，从教育、接触、测试、监测以及直到康复等方面支持患者和行政管理人员减轻新冠肺炎的影响。最近，通过家用新冠肺炎测试功能以及由基于人工智能的机器人服务回答患者关于新冠肺炎的问题，该项目进一步得到增强。 对超过2600万有相关接触史、进行过相关检测、诊断患有新冠肺炎或接受了新冠肺炎疫苗接种的患者进行持续的现实世界数据分析。通过使用不含身份信息的医疗和处方索赔数据，PRA对患者进行纵向跟踪，并利用这些洞察来改进研究设计，如对照现实世界的医疗模式验证试验方案的纳入/排除标准，以及为可能的临床研究中心确定管理大量新冠肺炎患者的医生。

请访问PRAHS.com以详细了解 PRA药物警戒解决方案 、 针对新冠肺炎的患者安全解决方案 以及PRA帮助客户 应对新冠肺炎 的方法。

关于PRA Health Sciences

按营业收入计，PRA Health Sciences是世界最大的全球合同研究机构之一，为生物技术和制药行业提供外包临床研发和数据解决方案服务。PRA全球临床研发平台遍及北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲、非洲、澳大利亚和中东，办公机构达到75个以上，全球员工超过17500人。2000年以来，PRA已参与了世界各地约4000项临床试验。此外，PRA还参与了众多关键性或支持性试验，超过95种产品由此获得了美国食品药品管理局和国际监管机构批准。要了解有关PRA的更多信息，请访问 www.prahs.com 。

投资者关系咨询： InvestorRelations@prahs.com