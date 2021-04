PRA Health Sciences 擴展其對冠狀病毒病的回應,並為授權的疫苗和療法提供藥物警戒解決方案

PRA 提供授權後的安全解決方案,以配合冠狀病毒病疫苗和治療藥物警戒要求的速度

April 22, 2021 11:52 ET | Source: PRA Health Sciences, Inc. PRA Health Sciences, Inc.

Raleigh, North Carolina, UNITED STATES