PRA Health Sciences 擴展其對冠狀病毒病的回應，並為授權的疫苗和療法提供藥物警戒解決方案

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

北卡羅萊納州羅利, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) 今天宣佈擴大其藥理警戒解決方案，為授權的冠狀病毒病疫苗和治療提供整套市場營銷服務，包括由 Real World Solutions 提供的授權後安全性研究 (PASS)。PRA 在所有關鍵治療領域執行全面藥物警戒和患者安全服務方面擁有超過 25 年的經驗，可與藥物開發員和製造商緊密合作，以確保冠狀病毒病疫苗和治療的長期安全性和療效。



憑藉全球研究的數千種冠狀病毒病疫苗、療法，以及新出和複雜的模態，藥物開發員現正處於非常獨特的環境中，對藥物警戒和安全數據要求速度、準確性和透明度。

PRA Health Sciences 藥物警戒與患者安全副總裁 Sabine Richter 博士表示：「隨著獲得更多冠狀病毒病疫苗和治療獲得批准，營銷許可持有者將擁有大量的安全數據，以便在幾乎實時的情況下進行審查和報告。我們的藥理警戒解決方案讓客戶能夠遵循監管報告和合規標準，並執行持續的安全監控，以確保最高水平的患者安全。」

PRA 擁有 800 多個藥理警戒和患者安全專家的全球團隊，加上疫苗及新興傳染病中心和 Real World Solution 團隊，致力提供各種服務，以檢測、評估、理解、盡量減少和預防不良影響或其他與藥物相關的風險。PRA 繼續投資嶄新的方法和技術，例如人工智能、自動化和數據分析，旨在管理大量的藥物警戒數據，並確保幾乎實時的安全資訊監控。

此外，參與者可以使用 PRA 的流動健康平台在接種疫苗時將自己納入 PASS，這是一種簡單的方式報告症狀，並讓參與者存取以護士為主導的協調中心，用於報告可能需要醫護服務提供者跟進的症狀。

PRA Health Sciences 高級副總裁兼醫學資訊總監 Greg Licholai 說：「全球冠狀病毒病疫苗和治療反應是我們一生中最大的公共衛生計劃之一。接近實時的安全數據和分析對於快速識別、評估和預防與藥物相關的風險至關重要。 PRA 的流動健康平台和藥物警戒解決方案，是 PRA 在臨床研究和醫護服務交付方面承諾患者為先的例子。」

自疫情開始以來，PRA 已發起多項支援應對全球冠狀病毒病的計劃。PRA Health Sciences 在數碼健康方面的領導力使我們可以快速積極管理冠狀病毒病研究和計劃，包括：

擴大 PRA 的分散式臨床試驗平台 流動健康平台 ，以滿足贊助商對虛擬冠狀病毒病研究的需求。

，以滿足贊助商對虛擬冠狀病毒病研究的需求。 管理一個 前所未有的研究初創時間表，以天為計算單位，而不是月。2020 年，PRA 進行了一項研究， 從最終協議到首名患者接受冠狀病毒病治療劑量只需短短五天，這是業界聞所未聞的時間表。在 15 天內，試驗範圍擴展到美國以外的地區，並在 35 個國家 280 個中心涵蓋 2,000 名患者作結。

從最終協議到首名患者接受冠狀病毒病治療劑量只需短短五天，這是業界聞所未聞的時間表。在 15 天內，試驗範圍擴展到美國以外的地區，並在 35 個國家 280 個中心涵蓋 2,000 名患者作結。 推出 冠狀病毒病監測計劃， 這是一項支援患者和管理員的端到端商業解決方案，可從教育、接觸、測試、監測和康復中減輕冠狀病毒病的影響。最近該計劃進一步擴展，提供在家冠狀病毒病測試功能及透過人工智能機器人服務回答患者的冠狀病毒病相關問題。

這是一項支援患者和管理員的端到端商業解決方案，可從教育、接觸、測試、監測和康復中減輕冠狀病毒病的影響。最近該計劃進一步擴展，提供在家冠狀病毒病測試功能及透過人工智能機器人服務回答患者的冠狀病毒病相關問題。 對超過 2,600 萬名面臨接觸、測試、確診冠狀病毒病或接受冠狀病毒病疫苗接種的患者進行持續的現實世界數據分析。透過使用去識別化醫療和處方索償數據，PRA 可縱向追蹤患者，並使用這些分析資料來改善研究設計，例如驗證協議的包容/排除標準，以應對現實世界的護理模式和識別出管理潛在研究者中心內大量冠狀病毒病患者的醫生。

請瀏覽 PRAHS.com 了解 PRA 的藥物警戒解決方案 、 針對冠狀病毒病的患者安全解決方案 ，以及 PRA 協助客戶 在冠狀病毒病中導航 的方法。

關於 PRA Health Sciences

PRA Health Sciences 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發和數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、非洲、澳洲和中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有 17,500 多名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與約 4,000 項臨床試驗。此外 PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促成美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。要了解有關 PRA 的更多資訊，請瀏覽 www.prahs.com 。

投資者查詢： InvestorRelations@prahs.com