Chiffre d'affaires du T1 2021 : des ventes solides (60,7M€, -1,2% à PCC)

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 22 avril 2021 à 18h00

Chiffre d’affaires du T1 2021

Des ventes solides

En M€ T1 2020 T1 2021 Europe 59,3 58,4 Amérique du Nord 0,5 0,5 Asie et reste du Monde 3,1 1,8 Total 62,9 60,7 Total à périmètre et changes comparables 61,4* 60,7

* Périmètre comparable : retraité de la cession de Medilis

ORAPI affiche un chiffre d’affaires de 60,7 M€ au T1 2021 quasi stable vs T1 2020 (- 1,2 % à périmètre comparable et change constant).

Ce début d’année est marqué par la troisième vague de COVID-19 qui a des conséquences majeures sur nos activités, avec la fermeture des cafés, hôtels, restaurants, centre de loisirs et la diminution des activités du secteur des transports. Les besoins en produits d’hygiène sont également fortement réduits par les mesures de télétravail généralisé dans les entreprises et les administrations.

Parallèlement, les commandes de produits désinfectants et en particulier de gel hydroalcoolique qui avaient connu une envolée historique lors du premier confinement en mars 2020 sont moindres, du fait du niveau de stock encore disponible et d’un tassement de la consommation.

Dans un environnement économique incertain et difficile, les ventes du Groupe ont bien résisté au premier trimestre.

Face à cette pandémie internationale et afin de compenser la baisse de certains de ses marchés, le Groupe a intensifié sa présence commerciale et maintenu le rythme de son outil de production pour assurer les besoins toujours soutenus de ses clients et des marchés en produits de désinfection.

Ainsi, la France présente une performance robuste avec un chiffre d’affaires de 52,9 M€ vs 52,1 M€, soit + 1,6 % à périmètre comparable, notamment grâce au maintien du marché Industrie qui continue de performer, compensant partiellement la forte diminution de demandes en produits d’hygiène, des secteurs directement impactés par la crise sanitaire (loisirs, hôtellerie-restauration en particulier).

L’Europe du Sud confirme sa croissance (+ 12 %) tirée par l’Italie et l’Espagne dont l’activité est majoritairement orientée vers l’industrie.

Les marchés d’Europe du Nord (- 15,4 % à change comparable) et d’Asie et reste du monde (- 39,2 % à change comparable) avec un secteur de l’aéronautique en berne, restent particulièrement affectés par la pandémie mondiale.

Grâce à ce début d’année très encourageant, ORAPI démontre une nouvelle fois le savoir-faire et la résistance de son modèle dans un contexte économique incertain. Avec en ligne de mire son objectif 2025, le Groupe confirme sa feuille de route articulée autour de sa qualité de fabricant, le déploiement de ses marques propres, et le développement de nouveaux produits écologiques.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale, le 23 avril 2021

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Direction du Contrôle Financier

Aurélie Bachelard-Bouilloux

+33 (0)4 74 40 20 82

aurelie.bachelard@orapi.com Communication Financière

Valentine Boivin

+33 (0)1 75 77 54 65

orapi@aelium.fr

Pièce jointe