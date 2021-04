Gofore Oyj: Gofore Oyj tutkii edellytyksiä toteuttaa enintään 1 000 000 uuden osakkeen suunnattu osakeanti ja eräät osakkeenomistajat tutkivat edellytyksiä myydä osan osakeomistuksistaan

English Finnish

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 22.4.2021 KLO 19.00

Gofore Oyj tutkii edellytyksiä toteuttaa enintään 1 000 000 uuden osakkeen suunnattu osakeanti ja eräät osakkeenomistajat tutkivat edellytyksiä myydä osan osakeomistuksistaan

Gofore Oyj (”Gofore” tai ”Yhtiö”) tutkii edellytyksiä toteuttaa nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated bookbuilding) enintään 1 000 000 uuden osakkeen suunnattu osakeanti (”Osakeanti”), mikä määrä vastaa enintään noin 7,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ennen Osakeantia. Osakeannin yhteydessä neljä suurinta Goforen osakkeenomistajaa, jotka ovat myös Goforen perustajaosakkaat (”Perustajaosakkaat”), tutkivat edellytyksiä myydä osan osakeomistuksistaan Goforessa (”Osakemyynti”). Osakeanti ja -myynti olisi suunnattu ainoastaan hyväksyttäville suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille.

Osakeanti toteutetaan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Merkintä- ja kauppahinta sekä Osakeannissa ja -myynnissä tarjottavien osakkeiden kokonaismäärä määritetään nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen tarjousten perusteella. Osakeannin ja -myynnin pääjärjestäjänä toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”). Tarjousmenettely käynnistetään välittömästi tämän pörssitiedotteen julkistamisen jälkeen, ja hinnoittelun ja allokaation odotetaan tapahtuvan ennen kaupankäynnin alkamista Nasdaq Helsinki Oy:ssä 23.4.2021. Tarjousmenettely voidaan keskeyttää tai sitä voidaan pidentää milloin tahansa tarjousmenettelyn aikana. Osakeannin- ja myynnin tulos julkistetaan pörssitiedotteella tarjousmenettelyn päättymisen jälkeen.

Gofore tavoittelee yli 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet, sekä 15 prosentin oikaistua EBITA-marginaalia. Suunnitellun Osakeannin nettotuotot on tarkoitus käyttää orgaanisten ja yrityskaupoin toteutettavien kasvuhankkeiden tukemiseen sekä taloudellisen joustavuuden ylläpitämiseen. Goforen ja Perustajaosakkaiden tavoitteena on suunnitelluilla Osakeannilla ja -myynnillä myös laajentaa ja vahvistaa Yhtiön omistuspohjaa suomalaisilla ja kansainvälisillä institutionaalisilla sijoittajilla.

Osakeannilla Goforen odotetaan keräävän varoja kustannustehokkaasti ja kohtuullisessa ajassa Yhtiön hallituksen arvion mukaan edullisemmilla ehdoilla kuin olisi muutoin saatavilla, ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksen arvion mukaan uusien osakkeiden osakekohtaisen merkintähinnan odotetaan olevan vallitsevan markkinatilanteen mukainen, sillä se määräytyy nopeutetussa tarjousmenettelyssä.

Osakeannin yhteydessä Yhtiö sitoutuu luovutusrajoitukseen (lock-up), jonka mukaisesti se tietyin tavanomaisin poikkeuksin sitoutuu olemaan laskematta liikkeeseen ja myymättä Yhtiön osakkeita 180 päivän ajan Osakeannin- ja myynnin toteuttamisen jälkeen. Lisäksi Perustajaosakkaat sitoutuvat luovutusrajoituksiin, jotka päättyvät 360 päivää Osakeannin- ja myynnin toteuttamisen jälkeen.

Danske Bank toimii Osakeannin- ja myynnin pääjärjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy ja Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson (London) LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina ja Avance Asianajotoimisto Oy ja Davis Polk & Wardwell London LLP toimivat pääjärjestäjän oikeudellisina neuvonantajina.

Gofore Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä lähes 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi .

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa Goforen tulevaa taloudellista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, yhtiön strategiaa, tavoitteita ja ennustettuja likviditeettivaatimuksia ja arvioita Osakeannin ja -myynnin koosta ja taloudellisista ehdoista.

Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä ja ne perustuvat moniin oletuksiin. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä yhtiön toimialan kehitys saattavat poiketa olennaisesti siitä ja olla heikompia kuin mitä näissä pörssitiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu tai esitetty. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi riskit liittyen Goforen strategian toteuttamiseen, riskit ja epävarmuudet liittyen yhtiön kykyyn kehittää uusia palveluita ja parantaa olemassa olevia palveluita, kilpailuvaikutuksiin, muutoksiin yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja toimialan olosuhteissa, mukaan lukien erityisesti COVID-19-pandemian vaikutus ja siihen liittyvät vastatoimenpiteet asiaankuuluvissa maissa, jotka ovat rajoitetusti ennakoitavissa ja joihin liittyy merkittävää epävarmuutta, ja oikeudellisiin, hallinnollisiin ja poliittisiin tekijöihin.

