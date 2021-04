Este Día de las Madres, Verizon tiene los regalos 5G perfectos para seguirle el ritmo a mamá

English Spanish

BASKING RIDGE, N.J., April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mamá es nuestra superhéroe, modelo a seguir, mejor amiga y mucho más. Su capacidad para hacerlo todo y para que todo parezca fácil solo se compara con el amor que siente por su familia. Mientras nos preparamos para celebrar el Día de las Madres, encontrar formas de demostrarle amor a mamá es una gran tarea; Verizon está aquí para ayudar. A partir de hoy, Verizon ofrece opciones de regalos 5G que pueden seguir el ritmo de mamá.



Este Día de la Madre, regalale a mamá uno de nuestros mejores teléfonos 5G y obtén uno gratis, con planes ilimitados seleccionados¹. Además, cuando selecciona los planes Play More u Get More Unlimited, incluimos Disney +, Hulu y ESPN +². Y Discovery + por nuestra cuenta durante el primer año (luego, $6.99 por mes)³. ¡La variedad de contenido premium disponible para ella en su nuevo teléfono 5G seguramente la complacerá!

Además de los mejores teléfonos 5G, Verizon también tiene accesorios para hacer la vida de mamá un poco más fácil, desde audífonos inalámbricos hasta estuches protectores, elegantes relojes inteligentes, y mucho más.

Para obtener más detalles y comprar para mamá, visite Verizon.com o una de nuestras tiendas.

Nuestras tiendas están abiertas y listas para recibirte

Con casi el 100% de nuestras tiendas abiertas en la actualidad, lo invitamos a vivir la experiencia en tienda de Verizon. Su tiempo es valioso, por lo que ahora ofrecemos la oportunidad de reservar una cita para comprar, asegurándonos de que pueda entrar y salir a la hora que sea conveniente para usted. Para reservar su cita, visite nuestra página de Localizador de tiendas , utilizando la aplicación My Verizon app , o simplemente entrando a una tienda cerca de usted. Estamos listos y esperándote.

La seguridad de nuestros clientes y empleados es siempre nuestra principal prioridad: continuamos revisando los nuevos protocolos de salud. Y hasta que los expertos en salud y la ciencia nos demuestren que es seguro hacerlo de otra manera, continuaremos operando e implementando nuestros estándares de Touchless Retail . Manteniendo el distanciamiento social y el ejerciendo el uso de cubrebocas tanto para nuestros empleados como para nuestros clientes.

1 Banda ultra ancha 5G disponible solo en partes de ciudades seleccionadas. 5G Nationwide disponible en más de 2700 ciudades. Se requiere una compra de dispositivo con pago de hasta $1999.99 con una nueva línea de teléfono inteligente en planes ilimitados seleccionados por teléfono. El segundo teléfono debe tener un valor igual o menor: menos hasta $1000 de crédito promocional aplicado durante 24 meses; el crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE.

2 El paquete Disney incluye Disney +, Hulu (plan con publicidad) y ESPN +. Debe inscribirse con Verizon antes del 8.19.21. Acceda al contenido de cada servicio por separado y seleccione el contenido de ESPN + a través de Hulu. Una oferta por cuenta de Verizon elegible. © 2021 Disney y sus afiliados relacionados.

3 12 meses de discovey + (sin publicidad) desde el momento de la inscripción (inscríbase en Verizon antes del 8.19.21); luego se renueva automáticamente a $6.99 + impuestos / mes. después de que finalice el período de promoción, a menos que cancele con Verizon (para los residentes de NM, discovery + (sin publicidad) finaliza automáticamente después de 12 meses). Cancela en cualquier momento. Una oferta / cuenta de Verizon elegible. Se aplican términos adicionales. © 2021 Discovery o sus subsidiarias y afiliadas.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $128.3 mil millones en 2020. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

VERIZON’S ONLINE MEDIA CENTER: News releases, stories, media contacts and other resources are available at verizon.com/news. News releases are also available through an RSS feed. To subscribe, visit www.verizon.com/about/rss-feeds/.