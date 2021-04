BUREAU VERITAS :  Cooptation de Christine Anglade Pirzadeh en qualité d’administratrice de Bureau Veritas

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 22 avril 2021

Cooptation de Christine Anglade Pirzadeh en qualité d’administratrice de Bureau Veritas

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce la cooptation de Christine Anglade Pirzadeh en tant qu’administratrice.

Lors de la réunion du 22 avril 2021, le Conseil d’administration de Bureau Veritas SA a décidé, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, de coopter, en qualité d'administratrice, Christine Anglade Pirzadeh, Directrice du développement durable et de la communication et Conseiller du Directoire de Wendel, en remplacement de Stéphanie Besnier.

Stéphanie Besnier a présenté sa démission au Président du Conseil, Aldo Cardoso, et au Conseil, le 24 février après avoir choisi une nouvelle orientation pour sa carrière professionnelle. Le Conseil d'administration a exprimé ses remerciements pour sa contribution active aux travaux du Conseil ces quatre dernières années.

Christine Anglade Pirzadeh siège au Conseil, à compter du 22 avril 2021, pour la durée du mandat restant à courir de Stéphanie Besnier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice 2023.

Lors de la prochaine Assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 25 juin 2021, les actionnaires seront invités à ratifier cette cooptation conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du Code de commerce.

Aldo Cardoso, Président du Conseil d’administration de Bureau Veritas a déclaré : « Je me réjouis de la nomination de Christine Anglade Pirzadeh au Conseil d’administration de Bureau Veritas. Madame Anglade Pirzadeh apportera au Conseil son expertise en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE), une compétence très recherchée par le Conseil du fait du positionnement renforcé de Bureau Veritas sur la RSE, au service de ses clients tout comme pour son propre développement stratégique.»

Biographie de Christine Anglade Pirzadeh

Christine Anglade Pirzadeh est Directrice du Développement durable et de la communication de Wendel depuis octobre 2011. Elle est membre du Comité de gestion de Wendel et Conseiller du Directoire. Elle était précédemment Directrice de la communication de l'Autorité des Marchés Financiers qu'elle avait rejointe en 2000. Elle a été Chargée de mission à la direction des Médias des Services du Premier ministre de 1998 à 2000. Elle a commencé sa carrière au sein de la rédaction de la Correspondance de la Presse. Christine Anglade Pirzadeh est diplômée d'une maîtrise en droit international et européen (Paris I) et d'un DEA de droit de la communication (Paris II).

CONTACTS ANALYSTES/INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Véronique Gielec +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)1 55 24 76 01 laurent.brunelle@bureauveritas.com Veronique.gielec@bureauveritas.com Florent Chaix DGM Conseil +33 (0)1 55 24 77 80 +33 (0)1 40 70 11 89 florent.chaix@bureauveritas.com thomasdeclimens@dgm-conseil.fr / quentin.hua@dgm-conseil.fr

