PRA Health Sciences seleccionada por Maryland State Medical Society para ofrecer servicios de telesalud y monitoreo remoto de pacientes

Los médicos con sede en Maryland pueden implementar rápidamente opciones de atención remota para pacientes con la tecnología digital de salud de PRA

April 22, 2021 12:10 ET | Source: PRA Health Sciences, Inc. PRA Health Sciences, Inc.

Raleigh, North Carolina, UNITED STATES