PRA Health Sciences, Maryland State Medical Society의 원격 환자 모니터링 및 원격의료 서비스 공급사로 선정

메릴랜드주 의료인은 PRA의 디지털 헬스 기술 통해 원격 케어 방식 신속 도입 가능해져

April 22, 2021 12:10 ET | Source: PRA Health Sciences, Inc. PRA Health Sciences, Inc.

Raleigh, North Carolina, UNITED STATES