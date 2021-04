马里兰州医疗学会选定PRA Health Sciences提供远程患者监测和远程医疗服务

马里兰州的医生可使用PRA的数字健康技术为患者快速部署远程医护选择

April 22, 2021 12:10 ET | Source: PRA Health Sciences, Inc. PRA Health Sciences, Inc.

Raleigh, North Carolina, UNITED STATES