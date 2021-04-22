马里兰州医疗学会选定PRA Health Sciences提供远程患者监测和远程医疗服务

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北卡罗来纳州罗利和马里兰州巴尔的摩, April 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences（NASDAQ：PRAH）和马里兰州医疗协会（Maryland State Medical Society，即：MedChi）今天宣布，PRA Health Sciences旗下公司 Care Innovations已被MedChi选定为远程患者监护、远程医疗和数字健康服务的首选提供商，为该协会网络中执业范围超过50个医疗专业的2.2万多名注册医生提供相关服务。马里兰州医生现在拥有了一家值得信赖的提供商，可快速部署安全且符合隐私要求的系统来进行远程患者护理，包括常规访视和慢性疾病管理。

MedChi首席执行官Gene Ransom表示，“通过RPM来管理患者医疗护理工作，现在正当其时。当前疫情已经证明了远程患者监护的临床和经济效益，而医生们也正在寻找合适的供应商来支持这种长期的虚拟模式。MedChi很高兴能帮助医生们快速选择一家全面的提供商，并扩大患者获得这些重要服务的渠道。”

远程患者监护是医疗保健的重要组成部分，有助于改善患者疗效和提高患者满意度。通过以自动远程方式捕获医疗信息，RPM可提供全面的、以患者为中心的医疗护理，特别是针对老年人和高危患者。在当今疫情环境中，RPM在无需患者离家的情况下即可评估其健康信息，有助于患者避免感染新冠肺炎，并减少急诊和住院次数。

选择Care Innovations后，医生将获得面向医生和患者的技术，包括远程患者监测平台、Health Harmony移动应用、护士主导的协调中心和连接互联网的设备，如血压袖带、脉搏血氧仪和血糖仪。患者可以使用这些医疗设备和移动应用居家管理其医疗护理，而医生则可以远程监控相关数据。此外，医生还可以选择月度医护管理方法，以便针对符合要求的患者开具Medicare CPT RPM规范相关的服务账单。

PRA Health Sciences高级副总裁兼Care Innovations总裁Randy Swanson表示：“远程患者监测和远程医疗为医生提供了一种创新方法，以近实时方式监测患者健康状况，并且不受旅行或时间限制。PRA的数字健康解决方案提供了基础设施、技术和支付方补偿计划，以支持医生的执业要求和患者的医疗需求。”

马里兰州医生如需了解更多信息或立即注册这些服务，可访问CareInnovations.com或MedChi page。

关于PRA Health Sciences

按营业收入计，PRA Health Sciences是世界最大的全球合同研究机构之一，为生物技术和制药行业提供外包临床研发和数据解决方案服务。PRA的全球临床研发平台遍及北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲、非洲、澳大利亚和中东，办公机构达到75个以上，在全球拥有超过1.9万名员工。自2000年以来，PRA已参与了世界各地约4000项临床试验。此外，PRA还参与了众多关键性或支持性试验，超过95种产品由此获得了美国食品药品管理局和国际监管机构批准。如需了解有关PRA的更多信息，请访问www.prahs.com。

投资者关系咨询：InvestorRelations@prahs.com

媒体咨询：Laurie Hurst, Sr. 传播和公共关系总监

hurstlaurie@prahs.com | +1 (919) 786-8435

关于马里兰州医疗协会

MedChi，即马里兰州医疗协会，是马里兰州医生的非营利性会员协会。该协会是马里兰州最大的医生组织。MedChi的使命是成为马里兰州医生、患者和该州公共卫生事业的首要倡导者和资源。如需更多信息，请访问：www.medchi.org。



