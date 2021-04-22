Maryland State Medical Society 選用 PRA Health Sciences 提供遠程患者監測和遠程醫療服務

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北卡羅來納州羅利，以及巴爾的摩, April 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) 和 Maryland State Medical Society (MedChi) 今天宣佈 PRA Health Sciences 公司旗下的 Care Innovations 獲 MedChi 選為遠程患者監測、遠程醫療，以及數碼健康服務的首選供應商，以服務由 22,000 多位持牌醫生組成的網絡，涵蓋超過 50 個醫療專科。馬里蘭州醫生現可運用值得信賴的供應商，快速部署一個安全且符合私隱規定的系統，以遠程進行患者護理，包括常規就診和慢性疾病管理。



MedChi 行政總裁 Gene Ransom 說：「現在是採用 RPM 管理患者護理的時候了。疫情已證實遠程患者監測的臨床和經濟效益，而醫生正在尋找合適的供應商來支援這個長遠的虛擬模式。MedChi 欣然協助醫生快速選擇一個全面的供應商，並讓患者更易使用這些重要的服務。」

遠程患者監測是醫療護理的重要組成部分，可促進更理想的患者結果和更高的患者滿意度。透過自動和遠程提取醫療資訊，RPM 可提供全面的患者為主護理，特別是針對老年人和高風險患者。在現今的疫情環境下，RPM 可為安在家中的患者評估其健康資訊，協助患者避免接觸 2019 冠狀病毒病，同時減少急症室就診和住院數量。

選擇 Care Innovations 的醫生將可獲得針對醫生和患者的技術，包括遠程患者監測平台、Health Harmony 流動應用程式、由護士領導的協調中心和連接互聯網的裝置，如血壓計手袖、脈搏血氧飽和度分析儀和血糖儀。患者可使用這些醫療裝置和流動應用程式在家自行管理護理，而醫生則可遠程監測數據。此外，醫生可以選擇每月護理管理服務，這允許他們為符合要求的患者就 Medicare CPT RPM 代碼下的服務收費。

PRA Health Sciences 高級副總裁兼 Care Innovations 總裁 Randy Swanson 說：「遠程患者監測和遠程醫療服務可為醫生提供一種創新方式，幾乎即時監控患者的健康情況，但無須離家或受到時間限制。PRA 的數碼健康解決方案提供基礎架構、技術和付款人報銷計劃，以支援醫生的執業要求和患者的醫療需要。」

如欲了解更多資訊或立即登記使用這些服務，馬里蘭州醫生可以瀏覽 CareInnovations.com 或 MedChi 網頁。

關於 PRA Health Sciences

PRA Health Sciences 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發及數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、非洲、澳洲及中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有超過 19,000 名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與約 4,000 項臨床試驗。此外，PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促成美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。如欲進一步了解 PRA，請瀏覽 www.prahs.com。

投資者查詢：InvestorRelations@prahs.com

傳媒查詢：傳訊及公共關係高級總監 Laurie Hurst

電郵：hurstlaurie@prahs.com | 電話：+1 (919) 786-8435

關於 Maryland State Medical Society

Maryland State Medical Society (MedChi) 是馬里蘭州醫生的非牟利會員協會。它是馬里蘭州最大的醫生組織。MedChi 的使命是成為馬里蘭州醫生、其患者及馬里蘭州公共衛生的主要倡導者和資源。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.medchi.org。