SAVENCIA : Activité du 1er trimestre 2021

Jeudi 22 avril 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE : A ctivité du 1 er trimestre 20 2 1

Résilience confirmée et bonne croissance

Données consolidées en M€



Mars % Mars % Variations en % 2021 CA 2020 CA Total Structure Change Organique CHIFFRE D’AFFAIRES 1 330 1 220 9,0% 7,6% -4,0% 5,6% - dont Produits Fromagers 835 62,7 712 58,3 17,3% 14,3% -3,4% 6,2% - dont Autres Produits Laitiers 538 40,4 542 44,4 -0,7% -0,8% -4,9% 5,3%

Les définitions et modalités des agrégats du type écart de structure, de change ou de croissance organique n’ont pas évolué.

Elles sont définies dans le rapport financier du groupe.

A 1 330 millions d’euros, le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2021 de Savencia Fromage & Dairy progresse de 9% ou 110 millions d’euros. Cette évolution provient

principalement :

d’une croissance organique positive de 5,6%,

d’un effet de structure positif de 7,6% en lien avec la consolidation de CF&R à compter du 1 er mai 2020, et

mai 2020, et d’un effet de change négatif de 4,0% dû à la dévaluation de l’ensemble des monnaies au regard de l’euro.





A structure et taux de change constants, le chiffre d’affaires des Produits Fromagers augmente de 6,2% soutenu par une demande bien orientée sur les principaux marchés. Les mesures de distanciation sociale maintenues et/ou renforcées ont favorisé la consommation à domicile et renouvelé le plaisir de cuisiner. Ces tendances mondiales bénéficient principalement aux marques reconnues et appréciées par les consommateurs et vendues en magasins. L’activité food-service, qui reste toujours impactée par les conséquences de la crise sanitaire, a cependant profité au mois de mars d’une reprise significative sur plusieurs marchés.

Le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers est en progression organique de 5,3% à la fin du premier trimestre 2021. Il reflète principalement le dynamisme des marchés asiatiques après un 1er trimestre 2020 fortement touché par le début de la crise sanitaire.

Perspectives

Si la croissance du début de l’année 2021 est bien dans la continuité de la fin de l’exercice précédent, la visibilité sur l’ensemble de l’année reste incertaine. En effet, il est impossible à ce jour de prévoir les effets de la troisième vague de la crise ni ceux de la sortie de cette dernière en lien avec les programmes de vaccination. Par ailleurs, la volatilité des matières premières laitières reste importante ainsi que les tensions potentielles sur le pouvoir d’achat des ménages.

Dans ce contexte de crise sanitaire, Savencia poursuivra ses efforts de protection et de sécurité pour l’ensemble de ses collaborateurs, et continuera de s’adapter aux attentes des consommateurs, dans un dialogue ouvert et continu avec ses partenaires.

(La prochaine publication interviendra le 9 septembre 2021 à l’occasion des comptes semestriels)

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site : savencia-fromagedairy.com

