Osisko complète l’acquisition du portefeuille de redevances Spring Valley

English French

MONTRÉAL, 22 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à l’annonce du 12 avril 2021, Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir d’annoncer que toutes les conditions requises ont été réalisées relativement à l’acquisition aujourd’hui complétée de quatre (4) redevances sur le projet Spring Valley et d’une (1) redevance sur le projet adjacent Moonlight, tous deux situés dans le comté de Pershing au Nevada. Osisko a également complété l’acquisition d’une (1) redevance et d’une entente d’écoulement de métaux sur le projet Almaden situé dans l’ouest de l’Idaho.



À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 150 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % sur les revenus nets de fonderie (net smelter return) sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Osisko est une société constituée sous le régime des lois de la province de Québec, son siège social étant situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.