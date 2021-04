Foncière 7 Investissement - Communiqué sur les résultats annuels 2020

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT

Communiqué sur les résultats annuels 2020

1. Faits marquants de l’exercice





1.1 Activité opérationnelle

Dans ce contexte de crise sanitaire, la Société a poursuivi en 2020 une politique prudente de gestion de ses actifs. Les prix restants élevés, la recherche de nouveaux investissements est réalisée sur des bases très sélectives à cette phase du cycle.

1.2 Valeurs mobilières de placement

La Société détient toujours, au 31 décembre 2020, 855 000 actions pour un montant brut de

410 400 €, représentant 0,57% de son capital et de ses droits de vote.

La société ACANTHE DEVELOPPEMENT est cotée sur le marché Euronext Paris compartiment C (code FR0000064602).

Il est rappelé que, sur la base de l’Actif Net Réévalué du 30 juin 2020 (dernière valeur connue à date) qui ressortait à 0,96 € par action, la participation détenue par la Société serait valorisée à 821 K€, soit une plus-value potentielle de 453 K€.

2. Chiffres clés de l’activité





Préambule

La Société FONCIERE 7 INVESTISSEMENT n’est plus soumise à l’obligation de publier des comptes consolidés depuis son exercice ouvert le 1er janvier 2016 : la seule participation qu’elle détenait, la société Driguet, a été cédée en octobre 2015.

Les comptes présentés sont les comptes annuels.

BILAN AU 31 DECEMBRE 20 20

(Euros) 31/12/2020 31/12/2019 BRUT AMORT DEP NET NET Actif Actifs incorporels 820 820 0 0 Titres de participations 0 0 0 Autres immobilisations financières 0 0 0 Total Immobilisations 820 820 0 0 Autres créances 25 650 25 650 0 975 Valeurs mobilières de placement 410 400 42 750 367 650 401 850 Disponibilités 343 169 343 169 413 039 Total actifs disponibles 779 219 68 400 710 819 815 865 TOTAL ACTIF 780 039 69 220 710 819 815 865 (Euros) 31/12/2020 31/12/2019 Passif Capital 1 120 000 1 120 000 Réserve légale 77 292 77 292 Réserves 188 977 188 977 Report à nouveau - 603 851 - 512 246 Résultat de l’exercice - 106 708 -91 605 Total Capitaux Propres 675 710 782 418 Provisions pour risques 0 0 Provisions pour charges 0 0 Total Provisions 0 0 Emprunts de dettes auprès d'établissement de crédit 0 0 Emprunts et dettes financières diverses 0 0 Fournisseurs 30 635 29 027 Dette fiscales et sociales 4 474 4 419 Total des Dettes 35 109 33 446 TOTAL PASSIF 710 819 815 865

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 20 20

(Euros) 31/12/2020 31/12/2019 Reprises sur provisions et transfert de charges 0 0 Autres produits 0 0 Produits d'exploitation 0 0 Autres charges et charges externes 46 332 38 744 Impôts taxes et versements assimilés 1 405 1 597 Salaires et traitements 18 000 18 071 Charges sociales 6 757 6 774 Dotations aux amortissements et aux provisions : 0 0 Autres charges 0 0 Charges d'exploitation



72 493 65 186 Résultat d'exploitation - 72 493 - 65 186 Intérêts et produits assimilés 7 781 Reprise sur dépréciations et provisions, transferts de charges Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement. 0 0 Produits financiers 0 7 781 Charges nettes sur cession de val. mobilières de placement. 0 0 Intérêts et charges assimilées 0 0 Dotation aux provisions pour dépréciation 34 200 8 550 Charges financières 34 200 8 550 Résultat financier - 34 200 -770 Résultat courant - 106 693 -65 955



Produits exceptionnels sur opérations en capital 0 0 Charges exceptionnelles sur opération de gestion 15 25 650 Résultat exceptionnel - 15 -25 650 Impôt sur les résultats Résultat net - 106 708 -91 605

3. Commentaires





L’exercice se traduit par une perte de 106 708 contre une perte de 91 605 € l’exercice précédent.

Le résultat opérationnel de l’exercice est négatif de 72 493 € contre une perte de 65 186 € au

31 décembre 2019. Il comprend notamment les charges d’honoraires et frais d’actes pour 24 434 €, et la rémunération et les avantages versés au Directeur Général pour 24 757 €, charges sociales comprises.

Le résultat financier s’élève à – 34 200 € et correspond uniquement à une dotation pour dépréciation sur les valeurs mobilières de placement.

Le résultat exceptionnel est quasi nul à – 15 €.

4. P erspectives d’avenir





L’attrait important que suscitent les sociétés cotées auprès des investisseurs pour en faire une « SPAC », société d’acquisition à vocation spécifique, fait de la société Foncière 7 Investissement une cible idéale pour réaliser de telles opérations.

La Société continue à étudier également les possibilités d’investissements avec une sélection attentive et prudente d’actifs.

5. Evènements postérieurs à la clôture





Covid 19

Le début de l’année 2021 a été marqué par la reconduction des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement (couvre-feu, fermeture d’établissement accueillant du public, mesures de soutien financier…). Ces événements sont pris en compte par la Société dans l’estimation de ses principales estimations comptables au 31 décembre 2020.

La situation sanitaire actuelle n’impacte pas directement le fonctionnement de la société ni la valorisation durable des actifs qu’elle détient.

Néanmoins, la société reste attentive aux effets négatifs que pourraient avoir les mesures prolongées de confinement sur son activité de portefeuille.

Depuis la crise sanitaire, la gestion opérationnelle et administrative est organisée par tous moyens de télécommunications.

Le siège social a été transféré en date du 1er avril 2021 au 55, Rue Pierre Charron, 75008 Paris.

Il n’y pas d’autre évènement postérieur à la clôture.

6. Arrêté des comptes





Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 22 avril 2021.

En conformité avec la recommandation de l’Autorité des Marchés Financiers du 8 janvier 2021 (DOC-2016-05), il est précisé que les procédures d’examen d’audit par le commissaire aux comptes sont achevées. Son rapport est en cours d’émission.

-.-.-.-.-.-.-

Foncière 7 Investissement, Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros, dont le siège social est au 55, rue Pierre Charron – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 486 820 152.

La Société est présidée par Monsieur Ludovic Dauphin et dirigée par Madame Audrey Soto.

Elle est cotée au compartiment C d’Euronext, code ISIN FR0000065930.

Pour plus d’information : http://www.fonciere7investissement.fr/

Pièce jointe