RTX reducerer forventningerne til 2020/21

Nørresundby, den 22. april 2021

Som meddelt ved offentliggørelsen af forventningerne til RTX’s regnskabsår 2020/21, var usikkerheden til udviklingen i 2020/21 større end i de seneste år som følge af påvirkningerne af COVID-19 pandemien. Som yderligere meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2020/21, forblev usikkerheden stor efter det første kvartal. Det blev ligeledes meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2020/21, at udfordringerne i forsyningskæderne inklusive den globale mangel på komponenter skabte en større usikkerhed end normalt i 2020/21.

På baggrund af den større viden om påvirkningerne af COVID-19, udfordringer i forsyningskæderne samt afledte effekter i regnskabsåret 2020/21, justerer RTX forventningerne til omsætning og indtjening. De justerede forventninger til 2020/21 er en omsætning på DKK 450-500 mio. (tidligere DKK 545-600 mio.), EBITDA på DKK 30-55 mio. (tidligere DKK 95-120 mio.) og EBIT på DKK 0-25 mio. (tidligere DKK 63-90 mio.)

COVID-19 havde en væsentlig påvirkning på efterspørgslen i RTX’s Enterprise og ProAudio segmenter i 1. og 2. kvartal 2020/21, men efterspørgslen i 2. kvartal var højere end i 1. kvartal og der er forventninger om yderligere stigende efterspørgsel i 3. og 4. kvartal 2020/21. Baseret på kundernes ordrer og forecasts, forventes en gradvis stigning i efterspørgslen i 3. og 4. kvartal 2020/21 til samme niveau som de seneste års tilsvarende kvartaler. På den baggrund, forventer RTX gradvist at komme tilbage op den langsigtede vækstkurve og derfor fastholder RTX de strategiske investeringer i produktplatforme til vores markedssegmenter. Udfordringerne i forsyningskæderne har medført udskudte leverancer og omsætning fra 2. kvartal til 3. kvartal i regnskabsåret 2020/21, og vil sandsynligvis også medføre udskydelser fra 3. kvartal til 4. kvartal 2020/21.

Den forventede lavere omsætning og indtjening i regnskabsåret 2020/21 er forårsaget af en større påvirkning af COVID-19 end forventet på efterspørgslen i Enterprise (kundernes begrænsede muligheder for fysisk adgang til at installere kommunikationssystemer hos slutbrugerne) og ProAudio (nedlukninger påvirker den del af markedet, som leverer til live-begivenheder) segmenterne. De lavere forventninger er desuden forårsaget af, at COVID-19 har gjort færdiggørelsen af udvikling og produktionsforberedelse af nye produkter mere udfordrende. Dette har udskudt en del af de første leverancer, hvilket nu forventes at medføre en udskydelse af en del af de næste leverancer, der var planlagt i slutningen af dette regnskabsår, til 1. kvartal 2021/22.

Omsætningen og indtjeningen i 2020/21 afhænger af, hvornår de store ordrer under rammeaftalerne kan leveres omkring tidspunktet for ændring af finansår (dvs. september/oktober 2021), og forventningerne til året er desuden baseret på, at påvirkningerne af udfordringerne i forsyningskæderne på leverancerne vil være på det forventede niveau.

RTX vil som tidligere annonceret offentliggøre delårsrapporten for 2. kvartal 2020/21 den 27. april 2021. Vi kan oplyse de foreløbige resultater for 2. kvartal 2020/21 samt 1. halvår af 2020/21:

Forventet omsætningsniveau: 2. kvartal 2020/21: DKK 89 mio.; 1. halvår 2020/21: DKK 150 mio.

Forventet EBITDA niveau: 2. kvartal 2020/21: DKK -4 mio.; 1. halvår 2020/21: DKK -23 mio.

Forventet EBIT niveau: 2. kvartal 2020/21: DKK -11mio.; 1. halvår 2020/21: DKK -37 mio.





Omsætningen og indtjeningen i 2. kvartal er påvirket af COVID-19 på efterspørgslen i Enterprise og ProAudio segmenterne samt af komponentmangel og udfordringer i forsyningskæderne, som udskyder leverancer og omsætning fra 2. til 3. kvartal af 2020/21. Efterspørgsel og omsætning er imidlertid steget i 2. kvartal i alle segmenterne (Enterprise, ProAudio og Healthcare) sammenlignet med 1. kvartal 2020/21.

Som nævnt offentliggør RTX delårsrapporten for 2. kvartal 2020/21 den 27. april 2021 indeholdende yderligere detaljer om driften i andet kvartal, og ledelsen holder et konferencekald for investorer og analytikere den 28. april 2021 kl. 8.30. Oplysninger om tilmelding til konferencekaldet vil være tilgængelige i delårsrapporten for 2. kvartal.

Vær opmærksom på: Ovenstående udsagn om RTX’s fremtidige forhold, herunder især den fremtidige omsætning og driftsresultatet (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens aktuelle forventninger og er derfor i sin natur usikre. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerheder, og den faktiske udvikling kan afvige fra de udmeldte forventninger. Disse risici og usikkerheder inkluderer, men er ikke begrænset til, generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af partnere, den nøjagtige timing af kundeordrer og leverancer, tidspunktet for levering af komponenter og valutakurs- og rentesvingninger – alle disse ting kan også blive påvirket af COVID-19 situationen og udviklingen.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

