Equifax nomme un nouveau chef des technologies pour le Canada afin d’accélérer la transformation des technologies

TORONTO, 22 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equifax, chef de file mondial des secteurs des données, des analyses et des technologies, nomme Richard Oh au poste de chef des technologies d’Equifax Canada. Equifax a entrepris une transformation visant à stimuler l’innovation en procédant à la refonte et à la reconstruction des systèmes technologiques et des processus de l’entreprise et en passant à une architecture infonuagique native. La nomination d’un nouveau chef des technologies constitue une étape importante de ce processus.



Richard Oh a œuvré plus de 25 ans dans les domaines de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la prestation de solutions d’entreprise. Plus récemment, il a fondé Highdegree, LLC., une coentreprise avec IronNet Cybersecurity, qui a ensuite été entièrement acquise par IronNet. Il a travaillé avec des clients pour offrir des solutions numériques et de données de pointe. Il a également mené de façon exemplaire des initiatives de transformation d’entreprise dans divers secteurs d’activité, notamment les secteurs financier, de la logistique, gouvernemental, de la santé, de la cybersécurité et des télécommunications.

« Au cours des dernières années, Equifax s’est transformée en tirant parti des capacités infonuagiques natives dans l’ensemble de ses produits afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les consommateurs et les clients », précise Bryson Koehler, chef des technologie chez Equifax Inc.« Nos nouvelles façons d’élaborer des produits nous permettent d’amener une nouvelle direction qui comprend très bien comment tirer pleinement parti de nos nouvelles capacités, et je suis ravi que Richard se joigne à nous pour diriger nos équipes d’ingénierie des technologies et des produits au Canada. Richard possède une expérience diversifiée en gestion de logiciels d’entreprise, en lancement de produits, d’entreprises, de divisions et en gestion d’équipes au sein d’organisations d’ingénierie d’envergure. »

« Nous étions à la recherche d’un chef des technologies canadien qui repousserait les limites et élargirait notre conception de ce qu’il est possible de faire pour créer quelque chose d’extraordinaire, et c’est le fondement sur lequel repose notre transformation », explique Sue Hutchison, présidente d’Equifax Canada. « C’est un changement global de mentalité, une refonte des processus et des stratégies qui fera en sorte qu’il sera plus facile pour nos clients de collaborer avec nous et qui nous permettra de résoudre plus rapidement les problèmes opérationnels. Les aperçus et les solutions que nous offrons à nos clients sont essentiels pour aider les Canadiens à vivre une vie financière optimale. Les progrès que Richard nous aidera à réaliser nous feront avancer dans la bonne direction, de même que nos clients et leurs clients, qui sont au centre de nos efforts. »

