Synchronoss Personal Cloud von Telkomsigma für Einsatz in indonesischen Universitäten ausgewählt

BRIDGEWATER, N.J., April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Lösungen, hat heute seine Partnerschaft mit Telkomsigma bekanntgegeben, dem IT-Geschäftszweig der Telkom Indonesia Group. Im Rahmen der Partnerschaft wird Synchronoss die Synchronoss Personal Cloud®-Lösung für indonesische Universitäten bereitstellen. Die Telkom Community Cloud soll Studenten an 25 Universitäten als Tool zur Verfügung gestellt werden, mit dem sie akademische Dokumente sicher speichern, übertragen und mit ihren Professoren, Lerngruppen und Kommilitonen teilen können.



Die White-Label-Lösung Synchronoss Personal Cloud wird dazu auf FLOU ausgeführt, der Multi-Cloud-Plattform von Telkomsigma. Studenten im ersten Jahr an ausgewählten Universitäten können die neue Cloud-Lösung ab September nutzen. Über die nächsten drei Jahre wird die Lösung dann stufenweise für Tausende weitere Studenten bereitgestellt. Am Ende des dreijährigen Onboarding-Prozesses werden voraussichtlich 450.000 Studenten Zugriff auf die neue von Synchronoss betriebene Personal Cloud-Lösung haben. Darüber hinaus haben die Studenten die Möglichkeit, nach dem Studienabschluss eine kostenpflichtige Version der Lösung zu verwenden. So können Sie akademische Dateien, Fotos, Videos und andere persönliche Inhalte weiterhin abrufen, speichern und teilen, nachdem sie die Universität verlassen haben.

„Wir freuen uns, mit Synchronoss zusammenzuarbeiten, um indonesischen Universitäten eine Personal Cloud-Lösung anzubieten, die die Anforderungen von Studenten und Lehrkräften gleichermaßen erfüllt“, so M Hassan Salman, EVP Telkomsigma. „Unabhängig davon, ob sie an Präsenzkursen teilnehmen oder ein Fernstudium machen, generieren und teilen Studenten riesige Datenmengen mit ihren Kommilitonen und Professoren. Dabei müssen sie sich darauf verlassen können, dass ihre Inhalte geschützt und jederzeit verfügbar sind. Die Telkomsigma Community Cloud sorgt dafür, dass diese Dateien sowohl jederzeit zugänglich als auch sicher sind, und bietet Studenten damit einen wertvollen Service – heute und in Zukunft, wenn sie ihr Studium bereits abgeschlossen haben.“

Die Lösung ermöglicht es den universitären Nutzern nicht nur, von überall und jederzeit auf ihre Inhalte zuzugreifen und diese bequem mit anderen zu teilen, die Sicherungsfunktionen der Telkomsigma Community Cloud schützen Studenten auch vor Datenverlusten durch Hardwarefehler. Im Gegensatz zu anderen Cloud-Lösungen auf dem Markt ermöglicht die von Synchronoss betriebene Personal Cloud die Speicherung von Studentendaten innerhalb des Landes, was aufgrund der indonesischen Gesetze eine wichtige Voraussetzung für Telkomsigma ist.

Anthony Socci, President und GM APAC, erklärt, dass der Wert der neuen Partnerschaft mit Telkomsigma sehr viel mehr umfasst als die Bereitstellung einer über die Universität angebotenen und leicht zugänglichen Personal Cloud für Millionen von Universitätsstudenten. „Akademische Einrichtungen suchen zunehmend nach Personal Cloud-Lösungen für ihre Studenten und Mitarbeiter, da der Umfang der erstellten und geteilten digitalen Inhalte dramatisch zunimmt. Wie Telkomsigma festgestellt hat, erfüllt die Synchronoss Personal Cloud-Lösung die zum Teil einzigartigen Anforderungen des akademischen Sektors zu 100 % – ob es sich dabei um die Flexibilität handelt, schnell neue Dienste hinzuzufügen, oder die Einhaltung lokaler Datenschutzvorschriften. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie unsere Partnerschaft mit Telkomsigma die Tür für weitere Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen öffnet.“

Die privaten Cloud-Lösungen von Synchronoss werden von Mobilfunkbetreibern und anderen Unternehmen, beispielsweise von Versicherungsanbietern , auf der ganzen Welt verwendet, um ihren Kunden einen hohen Mehrwert zu bieten und neue Umsätze zu generieren. Weitere Informationen zu den Cloud-Lösungen von Synchronoss finden Sie unter synchronoss.com/solutions/cloud .

