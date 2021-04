Telkomsigma Pilih Synchronoss Personal Cloud untuk Integrasi di Berbagai Universitas di Indonesia

Dalam tiga tahun mendatang, kemitraan ini akan menghadirkan cloud pribadi ke pasar yang mencakup lebih dari 25 universitas dan delapan juta mahasiswa

April 22, 2021 16:17 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES