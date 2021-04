シンクロノスパーソナルクラウド、インドネシア大学統合に際してテルコムシグマにより選択

このパートナーシップを通じて、パーソナルクラウドが今後3年間に25を超える大学と800万人の学生を擁する市場に導入される

Synchronoss Technologies, Inc.

