Synchronoss, Telkomsigma 통해 인도네시아 대학에 퍼스널 클라우드 통합 제공

이번 파트너십으로 향후 3년내 25개 대학 800만 학생 규모 시장에 퍼스널 클라우드 제공 예정

April 22, 2021 16:17 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES