Synchronoss Personal Cloud Selecionado pela Telkomsigma para Integração em Universidades Indonésias

BRIDGEWATER, N.J., April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora de soluções de nuvem, mensagens e digitais, anunciou hoje sua parceria com Telkomsigma , o braço de TI do Telkom Indonesia Group, para a oferta da solução Synchronoss Personal Cloud® para universidades indonésias. A Telkom Community Cloud será oferecida aos alunos de 25 universidades como uma ferramenta para armazenar, compartilhar e transferir com segurança documentos acadêmicos para professores, grupos escolares e colegas.



A solução Synchronoss Personal Cloud de marca branca será executada na FLOU , a plataforma multi-nuvem da Telkomsigma. Alunos do primeiro ano em universidades selecionadas poderão se unir à nova solução de nuvem a partir de setembro, e outros milhares de alunos adicionais serão integrados gradualmente nos próximos três anos. No final do processo de integração de três anos, espera-se que 450.000 alunos tenham acesso à nova solução de nuvem pessoal com base na Synchronoss. Os alunos também terão a opção de continuar usando uma versão paga da mesma solução depois de se formarem, com capacidade de acessar, armazenar e compartilhar arquivos acadêmicos, fotos, vídeos e outros conteúdos pessoais até bastante depois de terem deixado suas instituições de ensino.

“Estamos contentes com a nossa parceria com a Synchronoss para a oferta de uma solução de nuvem pessoal para universidades indonésias que atenda às necessidades dos alunos e professores”, disse M Hassan Salman, EVP da Telkomsigma. “Seja em aulas presenciais ou em aprendizagem remota, os alunos estão gerando e compartilhando grandes quantidades de dados com seus colegas e professores, e precisam estar confiantes de que o conteúdo esteja protegido e disponível quando necessário. A Telkomsigma Community Cloud e sua capacidade de manter os arquivos acessíveis e seguros fornecerão um serviço valioso para os alunos hoje e no futuro, assim que terminarem os estudos.”

Além de dar aos usuários universitários acesso ao conteúdo em qualquer lugar e a qualquer hora, e a capacidade de compartilhar facilmente esse conteúdo com outras pessoas, os recursos de backup automático da Telkomsigma Community Cloud também protegem os alunos contra a perda de dados devido à falha de hardware. E, ao contrário de outras soluções de nuvem no mercado, a nuvem pessoal da Synchronoss permite que os dados do aluno sejam armazenados no país, um requisito crítico para a Telkomsigma aderir às leis da Indonésia.

Anthony Socci, presidente e GM APAC, disse que o valor da nova parceria com a Telkomsigma vai além da importância de fornecer a milhões de alunos universitários uma nuvem pessoal facilmente acessível entregue pela universidade. “As instituições acadêmicas estão cada vez mais buscando fornecer soluções de nuvem pessoal para seus alunos e funcionários diante do aumento drástico da magnitude do conteúdo digital criado e compartilhado. A Telkomsigma confirmou que a Synchronoss Personal Cloud Solution pode atender completamente às necessidades exclusivas do setor acadêmico – com a flexibilidade de adicionar rapidamente novos serviços ou a capacidade de aderir aos regulamentos locais de privacidade de dados. Estamos muitos contentes em ver como a nossa parceria com a Telkomsigma tem aberto as portas para colaborações adicionais com outras organizações de ensino.”

As soluções de nuvem pessoal da Synchronoss foram adotadas pelas operadoras de celulares e outras empresas, inclusive seguradoras em todo o mundo para oferecer um alto nível de valor aos seus clientes e gerar novas receitas. Para mais informações sobre as soluções de nuvem Synchronoss, visite synchronoss.com/solutions/cloud .

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss transforma a maneira como as empresas criam novas receitas, reduzem os custos e encantam seus assinantes com soluções de nuvem, mensagens e soluções digitais que apoiam centenas de milhões de assinantes em todo o mundo. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras da Synchronoss, parcerias confiáveis e pessoas talentosas mudam a forma como os clientes TMT ampliam seus negócios. Para mais informação, acesse www.synchronoss.com .

