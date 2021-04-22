Telkomsigma选择Synchronoss个人云用于印尼各大学内的集成

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新泽西州布里奇沃特, April 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息服务和数字解决方案的全球领先企业和创新机构 Synchronoss Technologies, Inc. （纳斯达克代码：SNCR）今天宣布与Telkom Indonesia Group旗下的IT企业 Telkomsigma 合作，向印度尼西亚大学提供Synchronoss Personal Cloud®解决方案。将向25所大学的学生提供Telkom Community Cloud，作为与教授、学校团体和同学安全存储、分享和传输学术文件的工具。



白色标签Synchronoss Personal Cloud解决方案将在Telkomsigma的多云平台 FLOU 之上运行。部分大学的一年制学生将能够从9月开始加入新的云解决方案，今后三年再有数千名学生参与进来。在为期三年的启动流程结束时，450,000名学生有望获得Synchronoss支持的新个人云解决方案。学生在毕业后还可以选择继续使用同一解决方案的付费版本，使他们能够在离开教育机构后很长时间内访问、储存和分享他们的学术文件、照片、视频和其他个人内容。

“我们非常高兴能与Synchronoss合作，为印度尼西亚大学提供符合学生和教师需求的个人云解决方案”，Telkomsigma执行副总裁M Hassan Salman表示， “无论是参加面授课程还是通过远程学习，学生都会生成并与他们的同学和教授分享大量数据，并且必须确信他们的内容都得到保护，并且可以在需要时使用。Telkomsigma Community Cloud及其保持这些文件安全和可访问的能力，将为今天和将来完成学业的学生提供一项有价值的服务。”

除了让大学用户随时随地访问其内容和能够轻松与他人分享该内容外，Telkomsigma Community Cloud的自动备份功能还保护学生免受硬件故障造成的数据丢失。与市场上的其他云解决方案不同，Synchronoss支持的个人云允许在国内存储学生数据，这是Telkomsigma严格遵守印度尼西亚法律的一项关键要求。

总裁兼亚太总经理Anthony Socci表示，新型Telkomsigma合作伙伴关系的价值超出了为数百万大学生提供易于访问的大学个人云服务的重要性。“随着创造和共享的数字内容数量激增，学术机构正日益寻求为学生和员工提供个人云解决方案。正如Telkomsigma所发现的那样，Synchronoss Personal Cloud Solution能够完全满足学术领域有时出现的独特需求——无论这些要求是快速增加新服务的灵活性，还是严格遵守当地数据隐私法规的能力。我们荣幸地看到我们与Telkomsigma的合作伙伴新闻系如何打开与其他教育组织深入合作的大门。”

Synchronoss的个人云解决方案已被全球移动运营商和 包括保险提供商在内的 其他公司所采用，为其客户提供高水平价值并推动新的收入增长。要了解有关Synchronoss云解决方案的更多信息，请访问 synchronoss.com/solutions/cloud 。

关于Synchronoss

Synchronoss通过云技术、消息推送和数字解决方案，转变企业创造收入、降低成本以及实现用户满意的方式，为全球数以亿计的移动通讯用户提供支持。凭借安全且可扩展的突破性创新技术、深受信任的合作关系以及才干出众的员工，Synchronoss为TMT（技术-媒体-电信）客户的企业发展方式带来变革。如需更多信息，请访问： www.synchronoss.com 。

联系人

媒体

Anais Merlin，CCgroup（国际）

+44 07932 526514 -- synchronoss@ccgrouppr.com

Diane Rose，CCgroup（北美）

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