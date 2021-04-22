Synchronoss Personal Cloud 榮獲 Telkomsigma 選擇整合至印尼大學

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新澤西州布里奇沃特, April 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 作為雲端、訊息和數碼解決方案的全球領導者和創新者，今天宣佈與 Telkom Indonesia Group 的資訊科技部門 Telkomsigma 建立合作關係，為印尼大學提供 Synchronoss Personal Cloud® 解決方案。Telkom Community Cloud 將為 25 所大學的學生提供與教授、學校小組及同儕安全儲存、分享和傳輸學術文件的工具。



白標產品 Synchronoss Personal Cloud 解決方案將在 Telkomsigma 的多雲端平台 FLOU 上運行。精選大學的一年級學生將可從 9 月開始加入新的雲端解決方案，在未來三年內，將納入額外數千名的學生。在為期三年的納入流程結束時，預計將有 450,000 名學生可以使用新推出由 Synchronoss 支援的個人雲端解決方案。學生也可以選擇在畢業後繼續使用同一個解決方案的付費版本，讓他們可以存取、儲存和分享他們的學術文件、相片、影片和其他個人內容。

Telkomsigma 執行副總裁 M Hassan Salman 說：「我們很高興與 Synchronoss 合作，為印尼大學提供可滿足學生和教師需求的個人雲端解決方案。無論他們是參加面對面的課程還是善用遙距學習，學生都可與同儕及其教授產生和分享大量數據，並且可確信他們的內容時刻受到保護，並在有需要時提供。Telkomsigma Community Cloud 及其保持相關文件存取權及安全性的能力，將為學生在目前及在他們結業後的未來提供寶貴的服務。」

除了讓大學使用者可隨時隨地存取其內容並與他人分享內容之外，Telkomsigma Community Cloud 的自動備份功能也可保護學生避免因硬件故障而丟失數據。與市場上的其他雲端解決方案不同，Synchronoss 支援的個人雲端服務可讓學生數據儲存在本國內，這是 Telkomsigma 遵守印尼法律的關鍵要求。

Synchronoss 總裁兼亞太區董事總經理 Anthony Socci 表示，與 Telkomsigma 的新合作夥伴關係的價值超越了為數百萬名大學生提供輕鬆存取個人雲端服務的重要性。他說：「隨著數碼內容建立和分享出現顯著增長，學術機構越來越希望為學生和教員提供個人雲端解決方案。正如 Telkomsigma 發現，Synchronoss Personal Cloud 解決方案能夠滿足學術領域不時獨特的需求，不論這些要求是迅速加入新服務的靈活性，或是符合本地資料私隱法規的能力。我們很高興看到我們與 Telkomsigma 的合作夥伴關係成功打開與其他教育組織達成更多合作的途徑。」

Synchronoss 的個人雲端解決方案已獲全球的流動營運商及其他公司採用 ，包括保險服務供應商 ，以為其客戶提供高價值及創造收益。如欲進一步了解 Synchronoss 雲端解決方案，請瀏覽 synchronoss.com/solutions/cloud 。

關於 Synchronoss

Synchronoss 透過雲端、訊息、數碼解決方案，改變公司創造收益、減低成本及滿足客戶要求的方式，為全球幾億用戶提供支援。Synchronoss 的安全、可靈活調教及劃時代的新科技、值得信賴的合作夥伴及優秀人才，改變了「科技-媒體-電訊」客戶發展業務的方式。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.synchronoss.com 。

聯絡人

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電話：+44 07932 526514 -- 電郵： synchronoss@ccgrouppr.com

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