Synchronoss Personal Cloud 榮獲 Telkomsigma 選擇整合至印尼大學

此項合作關係將在未來三年為由超過 25 所大學和 800 萬名學生組成的市場帶來個人雲端服務

April 22, 2021 16:17 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES