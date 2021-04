English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 23.4.2021 klo 7.50

Verkkokauppa.com rakentaa Jätkäsaareen maailmanluokan automatisoidun logistiikkakeskuksen

Verkkokauppa.com investoi Helsingissä sijaitsevan Jätkäsaaren myymälän yhteydessä olevan varaston logistiikka-automaatioon. Investointi on yhtiön historian suurin, ja valmistuessaan tukee Verkkokauppa.comin kasvua, tuo kustannussäästöjä sekä tarjoaa paremman asiakaskokemuksen laajemman valikoiman, parantuneen tuotesaatavuuden ja nopeampien toimitusten kautta.

Investoinnin ensimmäinen vaihe on täysin automatisoidun pienartikkelivaraston, AutoStoren®, rakentaminen. Työ käynnistyy tulevana kesänä, ja sen odotetaan olevan valmis alkuvuodesta 2022. Automatisoitu robottivarasto hyödyntää varastotilaa merkittävästi tehokkaammin ja mahdollistaa entistäkin nopeammat toimitukset ja paremman tuotteiden saatavuuden.

AutoStoren toimittaa Verkkokauppa.comille Swisslog, joka on yksi maailman johtavista logistiikka-automaatioalan yrityksistä. Verkkokauppa.comin varastoautomatisointi käsittää kaikkiaan 36 robottia, jotka pystyvät poimimaan ja toimittamaan jopa 1 000 artikkelia tunnissa. Autostoren kapasiteetti on noin 25 000 tuotenimikettä. Järjestelmä on modulaarinen ja helposti laajennettavissa. AutoStore on muihin varastoautomaatiojärjestelmiin verrattuna energiatehokas ja se pystyy hyödyntämään varastotilan koko kapasiteetin mikä vähentää varastotilan energiankulutusta.

”Toimitamme Jätkäsaaresta joka päivä lähes 15 000 tuotetta asiakkaillemme ympäri Suomea. Verkko-ostosten kysyntä on kasvanut valtavasti viime vuoden aikana ja tämän investoinnin myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme kasvaneissa toimitusmäärissä. Menestystekijöitämme ovat laaja tuotevalikoima, tehokas tilaus-toimitusprosessi ja ylivertaiset taustajärjestelmät. Näistä haluamme pitää kiinni jatkossakin ja tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen asiointikokemuksen”, sanoo Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka.

Investoinnin seuraavissa vaiheissa Verkkokauppa.com rakentaa Jätkäsaareen uuden pakkausautomaatio-järjestelmän ja pystykuljetinjärjestelmän. Kokonaisinvestointi on noin 4 miljoonaa euroa, ja investoinnin odotetaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Investoinnin myötä Jätkäsaaren varastosta tulee maailmanluokan automatisoitu logistiikkakeskus keskellä Helsinkiä.

Verkkokauppa.com päivitti helmikuussa strategiansa kaudelle 2021–2025. Strategiansa mukaisesti Verkkokauppa.com tavoittelee miljardin euron liikevaihtoa ja 5 prosentin liikevoittomarginaalia vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä investointi liittyy vahvasti näihin tavoitteisiin. Verkkokauppa.comin visiona on pysyä verkkokaupan edelläkävijänä myös tulevien vuosikymmenien aikana jatkuvan innovoinnin ja kehityksen avulla.

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.