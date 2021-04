„Telia Lietuva“ 2021 m. trijų mėnesių veiklos rezultatai

English Lithuanian

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 dieną.

2021 m. trys mėnesiai:

- Bendros pajamos sudarė 99,7 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. trijų mėnesių pajamomis – 92,1 mln. eurų, padidėjo 8,2 procento.

- EBITDA, palyginti su 2020 m. trijų mėnesių EBITDA – 32,8 mln. eurų, padidėjo 6,1 proc., – iki 34,8 mln. eurų.

- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, palyginti su 2020 m. trijų mėnesių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, – 33 mln. eurų, padidėjo 2,9 proc., – iki 34 mln. eurų.

- Pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 4,4 proc. – nuo 12,5 mln. eurų iki 13,1 mln. eurų.

- Laisvieji pinigų srautai sudarė 22,4 mln. eurų ir, palyginti su 2020 m. trijų mėnesių laisvaisiais pinigų srautais (23,3 mln. eurų), sumažėjo 3,8 procento.

Vadovybės komentaras:

Praėjusių metų lapkritį dėl COVID-19 viruso įvestas antrasis karantinas Lietuvoje galiojo ir 2021 m. pradžioje. Dirbo ne visi mūsų klientų aptarnavimo salonai, o veikiantys teikė tik būtinąsias paslaugas, kurių negalima suteikti nuotoliniu būdu. Pardavimas elektroninėje erdvėje ir nuotolinis klientų aptarnavimas karantino metu tapo itin svarbūs. Neveikiantys salonai turėjo įtakos mobiliųjų prietaisų pardavimui. Dėl kelionių ribojimo mažėjo pajamos iš tarptinklinio ryšio paslaugų.

Dauguma Bendrovės darbuotojų toliau dirba nuotoliniu būdu, tačiau mes jau galvojame kaip dirbsime pasibaigus pandemijai. Dėl to įteisinome darbostogas – galimybę iki vieno mėnesio per metus dirbti būnant bet kurioje ES šalyje.

Lietuvos bankas prognozuoja, jog bendrasis šalies vidaus produktas 2021 metais augs 2,9 proc., o 2022 m. – 5,1 procento. Infliacija 2021 m. sieks 1,6 proc., o 2022 m. – 1,9 procento.

Pandemija atskleidė ryšio kokybės bei greičio svarbą. Nuolatinės investicijos į fiksuotojo ir mobiliojo tinklo plėtrą bei atnaujinimą lėmė klientų skaičiaus augimą ir didžiausią vidutinę mobiliojo interneto spartą šalyje – 93,5 Mb/s. Reaguodami į padidėjusią IT paslaugų ir sprendimų paklausą, investavome 2 mln. eurų išplėsdami ir modernizuodami vieną iš savo duomenų centrų Vilniuje.

Be to, pradėjome vieną didžiausių pastarųjų metų investicinių projektų – mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimą. Visoje Lietuvoje per trejus metus įdiegsime apie 2000 naujos kartos „Ericsson“ bazinių mobiliojo ryšio stočių. Taip mūsų tinklas taps tvaresnis, saugesnis ir visiškai paruoštas komerciniam 5G diegimui ateityje.

Vasarį pristatėme eSIM paslaugą, kuri veikia naudojant pažangiausią – VoLTE technologiją. Startavome su „Samsung“ išmaniaisiais telefonais ir laikrodžiais, o artimiausioje ateityje planuojama su eSIM pasiūlyti ir kitų gamintojų įrenginius.

Kovo pabaigoje jau 80 tūkst. namų ūkių įvertino unikalaus rinkoje mobiliųjų ir namų paslaugų vertes apjungiančios pasiūlymo „Telia1“ privalumą. Per paskutinius dvylika mėnesių:

- mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 2,7 proc. – iki 1 385 tūkst.,

- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 2,8 proc. – iki 253 tūkst.,

- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 1,5 proc. – iki 299 tūkstančių.

Nauji klientai, nemažėjanti kokybiško ryšio ir turinio paklausa bei IT sprendimų poreikis lėmė pajamų augimą. Palyginti su 2020 m. pirmuoju ketvirčiu:

- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 26,5 proc.,

- pajamos iš TV paslaugų padidėjo 11,6 proc.,

- pajamos iš plačiajuosčio interneto padidėjo 8,7 proc.,

- pajamos iš mažmeninių mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 5,2 procento.

Dėl didesnių pajamų ir veiklos sąnaudų kontrolės 2021 m. veiklos rezultatai yra geresnis nei prieš metus. Be to, 2021 m. pirmąjį ketvirtį pardavę biurų pastatą Kaune gavome 1,2 mln. eurų vienkartinio pelno iš turto pardavimo.

Toliau laikomės tvaraus verslo kurso. Kartu su kolegomis iš Estijos pirmieji „Telia Company“ įmonių grupėje pasiekėme lyčių balansą – kiek vyrų, tiek ir moterų dirba įmonėje. Mūsų pastangos buvo įvertintos – Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų metu „Telia Lietuva“ buvo įvardyta kaip geriausia 2020 m. darbovietė didžiųjų bendrovių kategorijoje. Be to, pagal „Sustainable Brand Index“ reitingą „Telia“ Lietuvoje yra pripažinta tvariausiu ryšio operatoriumi. Nuo kovo Bendrovė pradėjo prekybą ir atnaujintais telefonais už patrauklią kainą.

Bendrovės valdyba eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2021 m. balandžio 27 d., siūlo 2020 m. dividendams skirti rekordinę 58,3 mln. eurų sumą, t. y. 0,10 euro dividendų vienai akcijai.



Darius Džiaugys,

Ryšių su investuotojais vadovas,

tel. (8 5) 236 7878,

el.p. darius.dziaugys@telia.lt

Priedai