TCM Group A/S: Resultat af tilbagekøb

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 78/2021

Tvis, 23. april 2021

Resultat af aktietilbagekøb afsluttet den 22. april 2021

TCM Group A/S (”TCM Group” eller ”Selskabet”) offentliggjorde den 15. april 2021 et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 50 mio., som gav alle aktionærer mulighed for at sælge deres aktier i Selskabet. Kursintervallet for aktietilbagekøbet udgjorde DKK 150-180 pr. aktie.

Tilbudsperioden udløb den 22. april 2021, kl. 16.00 og de indkomne accepter er nu opgjort.

På baggrund heraf har TCM Groups bestyrelse besluttet at tilbagekøbe i alt 285.714 stk. aktier til DKK 175 pr. aktie à nominelt DKK 0,10, svarende til en samlet købesum på DKK 50 mio.

Deltagende aktionærer, som har angivet en minimumtilbudskurs, der er mindre end eller lig med DKK 175 pr. aktie, og som har tilbudt 50 aktier eller derunder, vil få fuld tildeling. Deltagende aktionærer, som har angivet en minimumtilbudskurs, der er mindre end eller lig med DKK 175 pr. aktie, og som har tilbudt mere end 50 aktier, vil blive tildelt 50 aktier, samt 78% af ordren, som overstiger 50 aktier.

Handelsdatoen for aktierne vil være den 26. april 2021 og afregningen af aktietilbagekøbet forventes gennemført den 28. april 2021 via den enkelte aktionærs depotbank eller børsmægler.

TCM Group havde ingen beholdning af egne aktier inden gennemførelsen af dette aktietilbagekøbsprogram.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64





Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.



