Yara leverer økt avkastning og fortsatt vekst i premiumprodukter

Oslo, 23. april 2021: Yara rapporterer økte resultater i første kvartal, ettersom økte priser mer enn utlignet høyere energikostnader. Nettoresultatet for første kvartal var på USD 14 millioner (USD 0,05 per aksje) sammenlignet med USD -119 millioner (USD -0,43 per aksje) ett år tidligere.



Hovedelementene i resultatet for første kvartal er:

EBITDA eksklusive spesielle poster 1 var USD 585 millioner, opp fra USD 504 millioner ett år tidligere, ettersom økte priser mer enn utlignet høyere energikostnader

USD 2,7 milliarder i fri kontantstrøm 2 de siste 12 måneder

de siste 12 måneder 8,6 % ROIC3, opp fra 6,9% et år tidligere

«Yara leverer sitt ellevte kvartal med økt kapitalavkastning, med EBITDA eksklusive spesielle poster opp 16 %, og fortsatt vekst i leveranser av premiumprodukter. Yaras organisasjon fortsetter å levere i en krevende situasjon», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

«Vår kontantstrøm fortsetter å øke, med en fri kontantstrøm på USD 2,7 milliarder for de siste 4 kvartalene. Vi vil vurdere ytterligere kontantutdelinger i de kommende kvartalene, i tråd med Yaras retningslinjer for kapitalallokering», sier Holsether.

Driftsresultatet for første kvartal var USD 322 millioner, sammenlignet med USD 248 millioner ett år tidligere. Nettoresultatet eksklusive valutaeffekter og spesielle poster var USD 0,80 per aksje, sammenlignet med USD 0,39 for første kvartal 2020. EBITDA eksklusive spesielle poster var USD 585 millioner, sammenlignet med USD 504 millioner et år tidligere.

Yaras fundamentale markedsforhold er robuste, ettersom utfordringene knyttet til ressurseffektivitet og miljøavtrykk krever betydelige omstillinger innen landbruk og hydrogenøkonomien. Yaras ledende virksomheter innen matvareløsninger og ammoniakk er godt posisjonert til å både adressere og skape forretningsmuligheter knyttet til disse utfordringene.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

