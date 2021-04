NORDIC ID OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1-3/2021

NORDIC ID OYJ





Koronavirusepidemian vaikutukset näkyivät selkeästi. Tammi-maaliskuun liikevaihto laski 26% vertailujaksoon nähden.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki liiketoimintakatsauksessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-maaliskuu 2021

Liikevaihto 1,61 (2,12) miljoonaa euroa

PaaS - liikevaihto 0,07 (0,08) miljoonaa euroa

Käyttökate -0,07 (-0,08) miljoonaa euroa

Liikevoitto -0,30 (-0,28) miljoonaa euroa,

Osakekohtainen tulos -0,12 (-0,13) euroa





KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1.1.2021- 1.1.2020- 31.3.2021 31.3.2020 (Tilintarkastamaton) 3kk 3kk Liikevaihto, t€ 1 615 2 177 Käyttökate (EBITDA), t€ -79 -76 Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -4.9% -3.5 % Liikevoitto, t€ -303 -277 Liikevoitto, % liikevaihdosta -18.8% -12.7 % Katsauskauden tulos -302 -282 Katsauskauden tulos liikevaihdosta -18.7% -12.9 % Osakekohtainen tulos, €* -0,12 -0,13 Liikevaihto, laiteliiketoiminta, t€ 1 361 1 930 Liikevaihto, palveluratkaisutliiketoiminta, t€ 254 247 PaaS-liikevaihto, t€ 70 81 *Osakekohtainen tulos laskettu ulkona olevien osakkeiden määrällä





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 1,615 MEUR (2,177) ja liikevoitto painui -303 KEUR (-282) tappiolle. Katsauskaudella laiteliiketoiminta laski 44% vuoden 2020 vertailukauteen nähden. Palveluliiketoiminnan liikevaihto nousi 2% vertailukauteen nähden.

Globaalin koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät edelleen Nordic ID:n ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdossa. Toimintaympäristö jatkuu edelleen haastavana ja kysyntä vertailukautta alhaisempana. Yhtiön taloudellinen asema on edelleen haastava, jonka johdosta kyky investoida uusiin hankkeisiin tai kasvua kiihdyttäviin toimenpiteisiin on rajallinen. Aiemmin toimeenpantujen säästötoimien ansiosta, yhtiön käyttökate ei heikentynyt samassa suhteessa liikevaihdon kanssa. Säästötoimenpiteitä jatketaan edelleen.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana elektroniikkateollisuuden yleiset haasteet komponenttien saatavuuden osalta koskettivat myös Nordic ID:tä. Joidenkin tuotannossa käytettävien komponenttien saatavuudessa on haasteita ja / tai toimitusajat ovat erittäin pitkiä. Saatavilla olevien komponenttien hinta on noussut selkeästi viimeksi kuluneen vuosineljänneksen aikana. Haasteet komponenttien saatavuudessa ja pitkissä toimitusajoissa, vaikuttivat yhtiön kykyyn tehdä toimituksia.

Uusien palveluiden kehittäminen on tuonut yhtiön ulottuville uudenlaisia kohdeasiakkaita, mutta ne eivät näy vielä liikevaihtona tai tuloksena ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kuluneen vuosineljänneksen aikana yhtiö tiedotti 26.1. kehittävänsä yhteistyössä pitkäaikaisen kumppaninsa kanssa uudenlaista RFID ratkaisua kaupan alalle. Tämän kehitettävän ratkaisun odotetaan tuovan uutta liikevaihtoa jo kuluvan vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. 25.2. yhtiö tiedotti merkittävästä sopimuksesta japanilaisen vaatemerkki Uniqlon kanssa. Tämän sopimuksen mukaiset toimitukset alkavat toisen vuosineljänneksen aikana.

Rahoitusasemaansa kohentaakseen, yhtiö on käynyt neuvotteluja sijoittajien ja rahoittajien kanssa, jota kautta pyritään varmistamaan yhtiön likviditeetti. Brady Corporationin konserniin kuuluva Brady s.r.o. on antanut yhtiölle osapuolten välillä 18.3.2021 allekirjoitetulla sopimuksella yhteensä 253 tuhannen euron suuruisen lainan käyttöpääoman tukemiseksi. Laina on vakuudeton ja se tulee maksaa 30 päivän sisällä lainanantajan esittämästä vaatimuksesta. Yhtiöllä on oikeus maksaa laina takaisin milloin tahansa. Yhtiön likviditeettiasema säilyy lainasta huolimatta haastavana.

Korolliset lainat olivat katsauskauden lopussa 2,15 (2,81) miljoonaa euroa ja kassavarat 336 (274) tuhatta euroa. Katsauskauden aikana yhtiö lyhensi lainojaan 169 tuhatta euroa. Yhtiön kassatilanne jatkuu haastavana ja se on neuvotellut myös pidennyksiä ostolaskuohjelmaansa päätoimittajansa kanssa sekä viranomaismaksuihin ja tiettyihin muihin erääntyneisiin saataviin. Katsantokauden lopussa neuvottelujen kohteena olevat päätoimittajan erääntyneet ostolaskut olivat yhteensä 592 tuhatta euroa.





HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä oli kolmannen neljänneksen lopulla 42.

Nordic ID:n johtoryhmän muodostavat:

Juuso Lehmuskoski (toimitusjohtaja),

Markus Anttila (operatiivinen johtaja),

Mika Karttunen (tuotekehitysjohtaja) ja

Paul Murdock (Nordic ID Inc. toimitusjohtaja).





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Brady Corporation -konserniin kuuluva Brady S.a.r.l. julkisti 15.4.2021 ostotarjouksensa Nordic ID:n koko osakekannasta, tarjoten €3.30 jokaisesta ulkona olevasta osakkeesta, joka on 36.1% yli 12 kuukauden volyymipainotteisen keskiarvon ja 26.0% yli tarjousta edeltävän päivän osakekurssista. Nordic ID:n hallitus suosittelee yksimielisesti tarjouksen hyväksymistä. Julkaisuhetkellä suuret osakkeenomistajat, jotka edustavat 59.2% osakkeista ovat sitoutuneet myymään osakkeensa tarjouksen mukaisesti. Osakkeenomistajia kehotetaan perehtymään tarjouksentekijän tarjousasiakirjaan ja yhtiön ostotarjouksesta julkistettuihin yhtiötiedotteisiin osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/ostotarjous/

Katsauskauden jälkeen, Brady Corporationin konserniin kuuluva Brady s.r.o. on antanut yhtiölle osapuolten välillä 21.4.2021 allekirjoitetulla sopimuksella yhteensä 250 tuhannen euron suuruisen lainan, jonka jälkeen Brady s.r.o. kokonaislaina yhtiölle on 503 tuhatta euroa.





TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 julkaistaan 20.8.2021.





