Copenhagen Capital A/S har besluttet at udstede 249.079 stk. stamaktier á kr. 1 i Copenhagen Capital A/S med et bruttoprovenu på kr. 473.250,10.

Udstedelsen sker i en rettet emission i forbindelse med, at en tidligere og en nuværende medarbejder udnytter warrants for 249.079 stk. stamaktier i Copenhagen Capital A/S.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Egil Rindorf

Telefon: +45 70 27 10 60

Email: er@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil