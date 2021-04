English Danish

23. april 2021

Meddelelse nr. 7

NKT vinder turnkey AC højspændingsordre på at tilslutte Troll West til elnettet på land

NKT er tildelt en kontrakt til at elektrificere Troll West med en værdi på ca. EUR 95 mio. (ca. DKK 710 mio.) af Equinor Energy AS på vegne af Troll West-enheden.



Elektrificeringsprojektet af Troll West inkluderer delvis elektrificering af Troll B-platformen og fuld elektrificering af Troll C-platformen, der begge er placeret i Nordsøen. Projektet medfører, at begge platforme vil få dækket deres strømforbrug fra land, hvilket vil være med til at reducere CO 2 -udledningen på den norske kontinentalsokkel betydeligt.



Ordren omfatter turnkey levering og installation udført af kabeludlægningsskibet NKT Victoria af mere end 110 kilometer 145 kV højspændings AC offshorekabler med tre dynamiske sektioner til elektrificeringen af Troll West B og C.



NKT CEO Alexander Kara siger:

- Troll West-ordren er speciel for os. Ikke alene fortsætter vi vores langsigtede samarbejde med Equinor, den understreger også vores førende position inden for dynamiske energikabler, hvor vi med denne ordre øger spændingsniveauet og overførselskapaciteten sammenlignet med tidligere projekter. Derudover understøtter vi med projektet den grønne omstilling: Vores kabler bliver produceret på en fabrik, der kører på 100% grøn elektricitet, og når projektet er afsluttet, vil det være med til reducere CO 2 -udledningen på den norske kontinentalsokkel markant. Jeg er tilfreds med, at NKT er en førende aktør i den grønne omstilling.



Troll West består af de to flydende platforme Troll B og Troll C, og kabelløsningen fra NKT inkluderer dynamiske kabler, der forbinder platformene med statiske eksportkabler, der ligger på havbunden. Troll West vil blive tilsluttet det norske elnet på Kollsnes, nordvest for Bergen.



Dynamiske kabler er en vigtig komponent, når der skal transmitteres strøm til og fra flydende applikationer, og NKT bygger på sin store erfaring siden 2010, hvor verdens første højspændingskabler til flydende applikationer blev installeret. I løbet af de seneste år har NKT leveret kabler til at forsyne flere flydende platforme med strøm fra land. Disse inkluderer Gjøa, Goliat og Martin Linge, som alle har dynamiske kabler installeret.



NKT vil producere kablerne i Karlskrona, Sverige, med produktionsstart i 2021 og idriftsættelse i 2023. Ved at få leveret kablerne fra fabrikken i Karlskrona, der er strategisk placeret i forhold til Nordsøen, og installere dem med det energieffektive kabeludlægningsskib NKT Victoria, kan CO 2 -aftrykket fra både kabeltransporten og -installationen holdes på et minimum.



Ordreværdien på ca. EUR 95 mio. i markedspriser svarer til ca. EUR 85 mio. (ca. DKK 630 mio.) i standard metalpriser. Tildelingen af ​​Troll West-projektet ændrer ikke de økonomiske udsigter for NKT i 2021. Kontrakten er betinget af de norske myndigheders godkendelse af planen for udvikling og drift af Troll West-elektrificeringsprojektet.

