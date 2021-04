Knight Therapeutics adquirirá direitos regionais para Exelon®

English Portuguese Spanish French

MONTREAL, April 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Knight Therapeutics Inc. (TSX: GUD) ("Knight"), uma empresa farmacêutica especializada panamericana (ex-EUA), anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo pelo qual a Knight adquirirá os direitos exclusivos para fabricar, comercializar e vender Exelon® (adesivo de rivastigmina, cápsulas e solução) no Canadá e na América Latina (o "Território"), assim como uma licença exclusiva para usar a propriedade intelectual e a marca Exelon da Novartis dentro do Território.



Exelon (rivastigmina) é um produto de prescrição que foi aprovado pela primeira vez em 1997 e atualmente está registrado e é vendido em aproximadamente 90 países. O Exelon é indicado para o tratamento sintomático da demência leve a moderadamente grave em pessoas com doença de Alzheimer.

No fechamento da operação, a Knight pagará US$ 168 milhões em dinheiro e um pagamento adicional de até US$ 12 milhões após o cumprimento de certas condições. Exelon teve uma receita anual em 2020 de aproximadamente 47 milhões de dólares americanos para o Canadá e a América Latina.

“Estamos entusiasmados em adicionar o Exelon ao nosso portfólio de produtos especializados de CNS e continuar a apoiar esta opção de terapia bem estabelecida e importante em uma área de grande necessidade não atendida como é o Alzheimer”, disse Samira Sakhia, Presidente e Diretora de Operações da Knight.

“A aquisição da Exelon alavanca a plataforma panamericana (ex-EUA) da Knight e valida ainda mais nossa estratégia de resto do mundo”, disse Amal Khouri, Diretora de Negócios da Knight. “O Exelon será o primeiro produto que venderemos em todo o nosso território”.

O fechamento desta transação está sujeito a liberação antitruste no Brasil. Em conjunto com o fechamento, a Knight celebrará um acordo de serviços de transição até que a transferência da autorização de comercialização país por país seja feita, durante o qual a Knight receberá uma transferência do lucro líquido. A Knight começará a distribuir o Exelon após a transferência da autorização de comercialização for completada, em uma base de país por país.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada com foco na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos inovadores para o Canadá e a América Latina. Knight é dono da Biotoscana Investments S.A., uma empresa farmacêutica de especialidades panlatino-americana. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Declarações relativas ao futuro

Este documento contém declarações relativas ao futuro em relação a Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações relativas ao futuro, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera as suposições nas quais essas declarações relativas ao futuro se baseiam como razoáveis no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020, arquivado em www.sedar.com. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações relativas ao futuro devido a novas informações ou eventos futuros, exceto conforme seja exigido por lei.

