Merks Duntes Zīles korteriarendusprojekti ehitusega alustamine (Riia, Läti)

English Estonian

ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv SIA Merks on alustanud Riias asuva Merks Duntes Zīles korteriarendusprojekti ehitust. Projekt hõlmab aadressil Pededzese tn 3 asuvaid 4-korruselist ja 5-korruselist hoonet kokku 84 korteriga, mis valmivad 2022. aasta esimeses pooles.

Merks Duntes Zīles ( merksduntesziles.lv ) B energiaklassiga majade korterite suurused jäävad vahemikku 40–95 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad vahemikku 1740–2049 eurot.

Korteriarendusprojekt asub Skanste linnaosa kõrval, ühendades vaikse rahuliku keskkonna Riia elava keskuse lähedusega. Mõlemal hoonel on lift ning panipaigad ühiseks ja isiklikuks kasutamiseks, ühel hoonel on ka lounge’i ala. Parkimiskohad asuvad nii maa-alustel korrustel kui õues. Hooneid ümbritsev aed tagab privaatsuse ja lisab turvalisust hoovis asuvatele kahele mänguväljakule, piknikualale ja jalgrataste hoiuruumile.

SIA Merks ( merks.lv ) on Läti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid ning kuulub Läti juhtivate elukondliku kinnisvara arendajate sekka, olles rajanud Lätti kokku enam kui 1500 korterit.

Lisainfo: SIA Merks, kinnisvaraarendusdivisjoni direktor, Mikus Freimanis, tel: +371 6737 3380.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuste osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.

Manused