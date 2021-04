Crédit Agricole Normandie Seine : communiqué financier trimestriel au 31 mars 2021

Crédit Agricole Normandie-Seine

Résultats au 31 Mars 2021

Bois-Guillaume, le 23 Avril 2021

L’engagement et l’attachement territorial de Crédit Agricole Normandie-Seine

En tant qu’acteur incontournable du territoire Haut-Normand et dans le prolongement de l’année 2020, la Caisse Régionale continue de se mobiliser et d’accompagner l’ensemble de ses clients dans ce contexte : rester aux côtés des Entreprises du territoire en leur proposant des solutions adaptées, poursuivre ses actions de mécénat, agir en faveur de l’emploi des jeunes, être présent pour tous.

A travers cette mobilisation, Crédit Agricole Normandie-Seine continue de renforcer le lien de proximité, de solidarité et de confiance envers ses clients.

Des résultats d’activité très toniques

Malgré un contexte sanitaire toujours incertain, l’activité commerciale de ce premier trimestre est exceptionnelle dans tous les domaines. C’est la preuve de la force du modèle relationnel de la Caisse Régionale.

660 000 clients

Crédit Agricole Normandie-Seine continue de démontrer son attractivité avec plus de 8 700 nouveaux clients particuliers et professionnels qui ont rejoint la Caisse Régionale sur ce premier trimestre. En progression de 1,5% sur un an, le portefeuille de clients atteint un niveau historique à près de 660 000 clients.

Dans le même temps, le nombre de clients sociétaires a progressé de plus de 5 700 nouveaux sociétaires, et atteint quasiment 238 000 clients, représentant plus de 48,7% de nos clients éligibles.

15,4 milliards d’encours de crédits (+9 %)

Depuis la mise en place des PGE en avril 2020, ce sont 408 M€ qui ont été distribués aux clients de la Caisse Régionale. En parallèle, la Caisse Régionale continue d’accompagner les projets de ses clients et a réalisé 725 M€ de nouveaux financements. Cette activité dynamique a été portée par la belle tonicité du marché de l’habitat (380 M€) ainsi que de celle du marché des entreprises et des professionnels.

L’encours de crédit s’établit à 15,4 Mds €, en progression de 9 % sur un an et permet de renforcer la part de marché de 0,1 pt* sur un an, à 29,6%.

18,5 milliards d’encours d’épargne (+10 %)

Portée par de belles progressions sur l’ensemble des compartiments, la collecte atteint un encours historique de 18,5 Mds€ (+9,9% sur un an). Elle profite de la forte appétence de nos clients pour l’épargne de précaution, induite par les périodes successives de confinement : les dépôts à vue ont ainsi connu une forte croissance (+22%), de même que les livrets (+14%). S’établissant à 5,7Md€, la collecte hors bilan est en progression de 6,3% sur un an. Dans un contexte de marchés boursiers porteurs, elle bénéficie de la belle contribution des valeurs actions (+38 % sur un an) mais également de l’assurance-vie dont l’encours s’affiche à plus de 4,7 Mds€ en progression de 3%. Nos parts de marché collecte bilan, à 26,2%* se maintiennent à un haut niveau historique.

435 000 contrats d’assurance (+4%)

Avec la commercialisation de près de 21 000 nouveaux contrats d’assurances de biens et de personnes depuis le début de l’année (+50% par rapport à 2020), Crédit Agricole Normandie-Seine renforce sa capacité à protéger ses clients et leurs biens. Cet excellent démarrage, ainsi que les très bons résultats des années précédentes permettent au portefeuille de progresser de plus de 4% sur un an.

*Parts de marché à fin janvier 2021

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 23 Avril 2021 les comptes individuels et consolidés au 31 Mars 2021.

Des résultats financiers solides et reflétant plusieurs années d’activité en croissance

• Base sociale

Le PNB d’activité connaît un excellent démarrage sur ce premier trimestre : +16,1% sur un an (+12M€). C’est le fruit d’une belle croissance de la Marge d’Intermédiation Globale couplée à une dynamique commerciale exceptionnelle sur tous les domaines en ce début d’année. Les commissions ont ainsi progressé de +20% sur un an bénéficiant de la perception de 6,4M€ de bonis exceptionnels émanant de 2020 et d’une tonicité de l’activité assurances (8% hors boni).

Le PNB fonds propres quant à lui est progression de 6,6M€ sur un an en lien avec des marchés boursiers favorables sur ce premier trimestre 2021.

Le Produit Net Bancaire s’élève à 88,6 M€, en progression de 26,7% sur un an ; par rapport à 2019 (année sans « crise »), la progression du PNB est de 14%. C’est la concrétisation de plusieurs années de développement de Crédit Agricole Normandie-Seine, et en particulier de la croissance ininterrompue du fonds de commerce.

Les charges de fonctionnement nettes sont en hausse de 5% sur un an pour s’établir à 57,1 M€. Elles reflètent la poursuite des investissements technologiques, humains et immobiliers engagés dans le cadre du projet de transformation de la Caisse Régionale.

Le coût du risque s’élève à 3 M€. Le taux de défaut en principal à un niveau bas historique, 1,17 %, illustre une bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

Ainsi, le résultat net social s’élève à 18,4 M€ en hausse de 22,6 % sur un an. Par rapport à 2019, il s’affiche en diminution de 6%, pénalisé par une charge fiscale plus importante.

• Base consolidée

Le résultat net s’inscrit à 15,7 M€ en nette progression sur un an. Les marchés qui avaient connu une chute brutale en mars dernier suite à la crise sanitaire se sont stabilisés, ce qui génère moins de variation de juste valeur sur le portefeuille de la Caisse Régionale.

Chiffres clés

Données arrêtées au 31/03/2021

Chiffres en M€ Base sociale Base consolidée Mars-20 Mars-21 Evol Mars-20 Mars-21 Evol Produit Net Bancaire 69,9 88,6 26,7% 64,5 94,2 46% Charges de Fonctionnement -54,4 -57,1 5% -59,6 -65,5 9,9% Résultat Brut d'Exploitation 15,5 31,5 103,5% 4,9 28,7 487,8% Résultat Net 15,0 18,4 22,6% 1,8 15,7 762,3%

Endettement

Au 31 mars 2021, les ressources clientèle représentent 41,8 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 32,8 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 5,3 %.

La Caisse régionale de Normandie Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,25 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Le CCI

Au 31 mars 2021, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 110 € en retrait de 1,3% par rapport au 31 décembre 2020. Lors de l’Assemblée Générale de la Caisse Régionale qui s’est tenue le 25/03/2021, il a décidé le versement d’un dividende 2020 de 3,58 euros par CCI et par CCA.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 21,0% (au 31 mars 2021).

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 159,25 % pour une exigence réglementaire à 100 %.

En perspective, un soutien sans faille à ses clients et à son territoire

Depuis 20 ans qu’a été créé Crédit Agricole Normandie-Seine, la Caisse Régionale s’est sans cesse adaptée et réinventée pour accompagner tous ses clients et contribuer activement au développement du territoire Haut-Normand. « Agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société » se traduit au quotidien dans l’engagement et l’implication de l’ensemble des collaborateurs.

Grâce à sa solidité financière et à son modèle 100% humain 100% digital, Crédit Agricole Normandie-Seine confirme et renforce son engagement durable pour l’économie de son territoire. Face à la crise sanitaire qui continue de sévir, la Caisse Régionale s’adapte et maintient ses dispositifs : prise en charge des frais pour les commerçants dont l’activité est arrêtée, organisation de job dating en ligne pour permettre aux jeunes de trouver un emploi, et toujours, distribution des PGE auprès des entreprises et entrepreneurs de la région.

A travers le lancement de la deuxième phase du projet d’entreprise « Réinventons Ensemble Crédit Agricole Normandie-Seine », la Caisse Régionale a pour ambition d’amplifier la transformation de son modèle relationnel et de relever les grands défis sociétaux des années futures (Transition écologique et énergétique, le logement, etc..).

