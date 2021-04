Doré Copper dépose sur SEDAR ses états financiers et son rapport de gestion pour le quatrième trimestre et l'exercice 2020 et octroie des options d'achat d'actions

English French

TORONTO, 23 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou « Doré Copper ») (TSXV : DCMC; OTCQX : DRCMF; FRA : DCM) a déposé sur SEDAR ses états financiers et son rapport de gestion pour le quatrième trimestre et l'exercice 2020. La Société a également octroyé 1 207 000 options d'achat d'actions aux dirigeants, administrateurs et consultants. Les options d'achat d'actions ont un prix d'exercice de 1,10 $ par action et une durée de cinq ans et ont été attribuées conformément au régime d'options d'achat d'actions de la Société.

À propos de Doré Copper Corp.

Doré Copper Mining Corp. est une société d’exploration et de développement de cuivre-or située dans la région de Chibougamau au Québec (Canada). La Société se concentre sur la mise en œuvre de sa stratégie de développement d’exploitation en étoile, en faisant progresser ses principaux projets d’exploration à haute teneur en cuivre et en or et au passé connu vers un redémarrage des activités. Son objectif est d’atteindre une production annuelle de 60 Mlb d’équivalent de cuivre (ou 100 000 oz d’équivalent d’or).

La Société a consolidé un vaste portefeuille de propriétés dans les prolifiques camps miniers de Lac Doré-Chibougamau et de Joe Mann, qui ont produit 1,6 milliard de livres de cuivre et 4,4 millions d’onces d’or. Le portefeuille de propriétés comprend 13 anciennes mines, des gisements, des gîtes et des zones cibles de ressources dans un rayon de 60 kilomètres autour de son usine d’une capacité de 2 700 t/j (usine Copper Rand).

Doré Copper a démarré son programme de forage 2021 qui permettra d’actualiser l’estimation des ressources minérales au T2 2021 pour le gîte Corner Bay (Cu-Au) et l’ancienne mine Joe Mann (Au-Cu) et de réaliser une EEP au Q4 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la Société à www.dorecopper.com ou consulter les documents déposés par Doré Copper sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Vous pouvez aussi communiquer avec nous :

Ernest Mast Laurie Gaborit Président et chef de la direction Vice-présidente, relations avec les investisseurs Téléphone : 416 792-2229 Téléphone : 416 219-2049 Courriel : emast@dorecopper.com Courriel : lgaborit@dorecopper.com

