Gofore Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

English Finnish

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2021 KLO 19.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Gofore Oyj on vastaanottanut 23.4.2021 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Petteri Venolan osuus Gofore Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 10 prosenttia 23.4.2021. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus.

Petteri Venolan kokonaisosuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 9,77 - 9,77 15 052 231 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) - - -

Ilmoitetut tiedot tilanteesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI4000283130 1 470 000 - 9,77 - A YHTEENSÄ 1 470 000 9,77



Lisätietoja:

Teppo Talvinko, talousjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 715 3660

teppo.talvinko@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä lähes 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.