Prologue – Résultat Opérationnel Courant bénéficaire : 1,4 M€

12 mois 2nd semestre M€ 2019 2020 Δ 2019 2020 Δ Chiffre d'affaires 87,39 79,2 -9,40% 44,67 43,87 -1,80% Résultat Opérationnel Courant 0 1,41 +1,4 M€ -0,33 2,74 +3,1 M€ Résultat Opérationnel -0,9 0,21 +1,1 M€ -1,31 2,03 +3,4 M€ Résultat Financier -1,1 -1,7 -0,60 M€ -0,69 -1,09 -0,4 M€ Résultat avant impôt -2 -1,49 +0,51 M€ -1,99 0,94 +2,9 M€ Résultat après impôt -2,15 -1,69 +0,81 M€ -2,28 0,69 +3,0 M€ Résultat Net -2,5 -1,68 +0,47 M€ -2,27 0,69 +3,0 M€

Au cours de l’exercice 2020, le groupe Prologue a réalisé un chiffre d’affaires de 79,2 M€ en baisse de -9,4%.

La baisse exceptionnelle d’activité subie par le Groupe sur 2020 s’explique par l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de Formation de sa filiale M2i, qui a été contrainte de restreindre, du jour au lendemain, l’accès en présentiel à ses 35 centres. Cette activité, qui représente habituellement plus de la moitié des facturations du Groupe, a vu ainsi mécaniquement ses ventes chuter de -32,5% au 1er semestre 2020 avant de connaître une nette reprise au 2nd semestre et un retour à la croissance (+0,7%) au 4ème trimestre. Sur l’année 2020, l’activité Formation aura, au total, subi une baisse de -20,4% à 36,8 M€.

Pendant toute cette période, M2i a pu monter en puissance et à un rythme accéléré, grâce à l’ensemble de ses solutions technologiques et pédagogiques. Celles-ci ont permis de suivre à distance ses 2400 cursus de formation IT, Digital et Management, avec une qualité pédagogique au moins équivalente aux formations en présentiel. Le chiffre d’affaires réalisé sous cette modalité a ainsi connu une croissance exponentielle et a représenté plus de 64% de son chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2020, contre moins de 2% un an plus tôt. La crise du Covid-19 a ainsi permis d’accélérer la transformation de M2i pour en faire un acteur majeur de la formation à distance.

Les autres activités à forte valeur ajoutée du Groupe ont été peu impactées par les crises et ont bien performé avec, notamment, une hausse de +14,7% (+21,8% à tcc) des activités Cloud qui atteignent 11,46 M€ sur 12 mois et des ventes d’infrastructures qui s’inscrivent en progression de +3,4% à 20,46 M€.

L’activité Logiciels, qui a eu à souffrir d'une longue période d’attentisme, a bénéficié de la récurrence de ses contrats et enregistre sur l’année 2020 un chiffre d’affaires de 10,5 M€ en baisse de -7,3%.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2020 BÉNÉFICIAIRE À 1,41 M€ PORTÉ PAR LA FORTE HAUSSE DE SES RÉSULTATS AU 2ND SEMESTRE

La bonne performance enregistrée par le groupe sur ses marchés les plus porteurs a permis au groupe de voir ses résultats opérationnels progresser très fortement au 2nd semestre 2020. Le Résultat Opérationnel Courant atteint ainsi 2,74 M€ au 2nd semestre 2020 contre -0,33 M€ au 2nd semestre 2019. Le Résultat Opérationnel ressort à 2,03 M€ au 2nd semestre 2020 contre -1,31 M€ au 2nd semestre 2019.

Le Résultat Financier s’établit à -1,09 M€ au 2nd semestre 2020 contre -0,69 M€ sur la même période un an plus tôt.

Cette forte progression des résultats sur la seconde moitié de l’année, permet au groupe de rattraper en partie le manque à gagner enregistré au 1er semestre 2020 du fait de la crise sanitaire. Le Résultat Opérationnel Courant à l’équilibre sur l’exercice 2019 devient ainsi nettement bénéficiaire en 2020 pour s’établir à 1,4 M€. De même, le Résultat Opérationnel passe en un an de -0,90 M€ en 2019 à 0,21 M€ en 2020.

Après prise en compte d’un Résultat Financier de -1,70 M€ et d’une charge d’impôts de -0,20 M€, le Résultat Net s’établit sur 12 mois 2020 à -1,68 M€ contre -2,50 M€ en 2019.

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE +4,3 M€

La bonne gestion financière de la crise ainsi que la forte progression de ses activités à forte valeur ajoutée ont permis à Prologue d’enregistrer une forte génération de cash sur l’exercice avec un flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles qui atteint 4,3 M€. Le groupe a en plus bénéficié en France sur l’année de 8 M€ de PGE et prêt atout BPI.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie du groupe atteint 14,6 M€ contre 6,6 M€ un an plus tôt.

SOLIDES PERSPECTIVES DE CROISSANCE SUR 2021

Le Groupe anticipe, pour l’exercice en cours, un très net rebond de ses activités de Formation et la poursuite de la croissance de ses autres activités à forte valeur ajoutée.

