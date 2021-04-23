新的Bitwats ASIC挖矿机颠覆加密货币市场

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纽约, April 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitWats（www.bitwats.com）推出了BT、DBT和GBT这三款设计独特的矿机，在瞬息万变的全球加密货币市场引发震动。这三款产品不是仅仅关注水平高超、精通技术的实力挖矿者，而是经过特别设计，以便让业余爱好者以及水平有限的挖矿者也可以通过加密货币挖矿来获利。



DBT对于比特币、莱特币、以太坊和门罗币的哈希率分别为750 TH/s、70 GH/s、5 GH/s和5 MH/s。GBT矿机同样顺序的哈希率分别为2250 TH/s、210 GH/s、15 GH/s和15 MH/s。这两款矿机的功耗分别为900瓦和2200瓦。

根据上述数据，这两种矿机的月盈利潜力列示如下。

DBT矿机：7500美元（比特币）、13000美元（莱特币）、13000美元（以太坊），以及15000美元（门罗币）

GBT矿机：22500美元（比特币）、39000美元（莱特币）、37000美元（以太坊），以及45000美元（门罗币）

近年来，加密货币挖矿取得了长足的进展。但是，这一领域的高度技术性使得在技术方面掌握甚少的人士几乎无法涉足。Bitwats通过创造三款矿机改变了这种观点。这三款矿机经过预先配置，只需插上电源即可带来毫不复杂的挖矿体验。

投放市场不到一个月，BT、DBT和GBT就已经让许多没有任何技术背景的普通用户实现了可观的投资回报。这得益于这些产品卓越的哈希算力。Bitwats矿机的发热率和噪音水平都很低，因此适合在家中使用。

如需了解有关BitWats的更多内容，请访问https://www.bitwats.com

关于BitWats Inc.：Bitwats成立于2016年，作为创建者的技术领袖团队曾任职世界上多家最出色的公司。该公司致力于将最新的加密货币挖矿技术带给公众，最近推出了设计精湛的先进ASIC矿机系列。与大多数其他加密货币挖矿硬件制造商不同，Bitwats始终努力为所有人实现加密货币挖矿的简易性和盈利性，无论其经验和知识水平如何。