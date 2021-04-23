新的 Bitwats ASIC 挖礦機顛覆了加密貨幣市場

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紐約, April 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最近，隨著 BitWats（www.bitwats.com）推出三種特別設計的挖礦設備 BT、DBT 及 GBT，令全球快速發展的加密貨幣市場議論紛紛。這三款設備不僅適用於精通技術的採礦能手，亦適合業餘愛好者及小規模挖礦者，讓他們能夠透過加密挖礦獲利。

DBT 分別為比特幣、萊特幣、以太坊與門羅幣提供 750 TH/s、70 GH/s、5 GH/s 及 5 MH/s 的哈希率。另一方面，對於 GBT 挖礦機，同一次序的哈希率分別為 2250 TH/s、210 GH/s、15 GH/s 及 15 MH/s。這兩個單位的功耗分別為 900W 和 2200W。

根據上述數據，以下兩個單位的每月獲利潛力如下。

DBT 挖礦機：$7,500（比特幣）、$13,000（萊特幣）、 $13,000（以太坊）及 $15,000（門羅幣）

GBT 挖礦機：$22,500（比特幣）、$39,000（萊特幣）、$37,000（以太坊）及 $45,000（門羅幣）

多年來，加密貨幣挖礦已取得了重大進展。但該領域講求很強的技術性，因此對技術欠佳的人來說充滿制肘。Bitwats 已經透過三款預先開發的挖礦設備來扭轉了這觀點，只需將其插入即可獲得簡單的加密挖礦體驗。

在推出市場不到一個月的時間內，許多沒有任何技術背景的普通用戶都透過使用 BT、DBT 及 GBT 而獲得可觀的投資回報。這全賴產品能提供非凡的哈希率。Bitwats 的挖礦設備只產生低水平的熱量和噪音，因此非常適合在家使用。

如欲了解更多 BitWats 資訊，請瀏覽 https://www.bitwats.com

關於 Bitwats Inc.：Bitwats 由技術領導者團隊於 2016 年成立，擁有為世界上最傑出的公司工作過的往績。公司致力於將最新的加密挖礦技術帶給大眾，最近剛推出精密的 ASIC 挖礦機系列。與大多數其他加密挖礦硬件製造商不同，Bitwats 持續致力讓所有人的加密貨幣挖掘變得更輕鬆及更有利可圖，不論他們經驗和知識水平如何。