Ekso積極擴張體外骨骼機械人在亞洲的應用

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澳洲悉尼, April 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界體外骨骼技術行業領導者Ekso Bionics, 在早前進軍香港之後, 正式宣佈與澳洲Royal Rehab合作, 進一步擴大體外骨骼機械人在亞太地區的使用。



環顧Ekso Bionics近期在亞太地區的擴張計劃, 已先後進入了香港, 星加坡, 馬來西亞, 台灣及澳洲市場。Ekso是目前在全球及亞洲地區中臨床使用率最高的體外骨骼機械人。通過它的使用, 已經讓受助過的病人行走了超過一億三千萬步!

Royal Rehab澳洲領先康復及殘疾人士支援服務機構, 正式與Ekso Bionics達成協議, 引進 他們最先進的體外骨骼技術到澳洲。

是次行動標誌著Royal Rehab目標要成為首屈一指的科技主導型康復服務提供者。

臨床證據支持 EksoNR 步態訓練的成效：

改善不完全性脊髓損傷 (SCI) 患者的功能性平衡能力。

與入院時相比, 中風與不完全性 (SCI) 患者在出院時可增加沒有儀器輔助的步行距離。

與入院時相比, 患者在出院時可改善沒儀器輔助的步行速度。



Royal Rehab行政總裁Matt Mackay表示, 科技的突破為活在傷患或嚴重疾病的人士帶來更快更好 的康復成果, 但過去澳洲一直未有這種技術。

Mackay說 :「那些在海外治療神經疾病的人, 很容易可透過輔助技術而顯著改變個人的生活質素。」

機械人, 虛擬現實和體外骨骼是其他國家康復計劃的必然成分, 因為他們可以將康復效果, 肌肉力量和活動能力提升至全新水平。從今天起, 澳洲患者就有機會可以使用這種能改變生命的技術了。

Mackay說 :「我們的願景是建立一間首屈一指的康復技術中心, 讓殘疾人士獲得無與倫比的活動自由度, 選擇能力和獨立能力。」

目前Royal Rehab旗下的服務單位包括私家醫院, 社區康復服務以及大腦及脊椎神經損傷專科, 已經開始提供EksoNR服務; 不久將來Metro Rehab Hospital也會加入服務行列。同時Royal Rehab亦正在與Ekso Bionics商討, 將Royal Rehab打造成為澳洲市場內所有康復服務提供者的示範場地。

Ekso Bionics亞太區總裁Chwee Foon表示 :「我們熱烈歡迎Royal Rehab成為Ekso Bionics認證康復中心的行列, 將EksoNR帶給所有澳洲人。Royal Rehab在神經科, 大腦及脊髓損傷康復方面有良好聲譽, 並一直致力促進病人發揮潛能, 與Ekso Bionics是完美的配搭, 我們的合作進一步鞏固了公司擴大在亞太區外骨骼機械人技術供應的目標。」

因應EksoNR能夠大幅改善中風, 大腦及脊椎受損患者的康復效果, 它的出現將會驅使香港及亞洲地區的康復實踐出現重大的變革。目前EksoNR廣泛地在香港社區多間康復醫院和日間康復中心使用。

在香港每天有68人出現中風或復發中風個案。中風是最主要引致長期殘疾和喪失行動能力的成因, 尤其是在長者群體: 有65%以上的中風倖存者出現步行障礙; 30%以上的患者有長期活動能力缺陷。

關於Royal Rehab

Royal Rehab是一家領先的康復和殘疾人士服務供應者, 屬於註冊非牟利組織。Royal Rehab成立於1899年, 以其遍及全國的專業大腦及脊髓損傷康復而備受讚譽。他們的服務包括支援住宿、兩間私人醫院 (Royal Rehab Private 和 MetroRehab Hospital)、一個專門為脊髓損傷而興建的渡假村以及社區服務, 旨在為客戶提供全方位的優質護理。Royal Rehab 由經驗豐富及專業的團隊管理，致力提高生活技巧、能力和獨立性。透過我們卓越的臨床、創新計劃及以人為本的服務承諾, 以提供一流的技術策略。

如欲了解更多關於 Royal Rehab 的資訊，請瀏覽 www.royalrehab.com.au

關於Ekso Bionics ®

Ekso Bionics® 是體外骨骼解決方案的領先開發商, 透過在醫療及工業應用中支援或加強體力、耐力和活動能力來增強人類的潛能。公司成立於 2005 年, 一直利用其行業領先的專業知識設計市場上最先進創新可穿戴式機械人。Ekso Bionics 是唯一一家向全球提供多種技術的體外骨骼公司, 其應用範圍包括協助癱瘓人士站起來步行, 以致在工業場地提高工作人員的能力。公司總部位於三藩市灣區, 在納斯達克資本市場上市, 股票代碼為「EKSO」。如欲了解更多資訊, 請瀏覽 www.eksobionics.com 或在Twitter上關注：@EksoBionics。