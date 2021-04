„INVL Technology“ valdomų įmonių naujienos: „Novian“ didino pajamų dalį finansų ir verslo sektoriuose

English Lithuanian

IT infrastruktūros paslaugų ir programavimo grupė „Novian“ per 2020 metus uždirbo 24,1 mln. eurų agreguotų pajamų arba 2,6 proc. daugiau nei per 2019 metus. Grupės agreguota EBITDA siekė 1,8 mln. eurų ir, lyginant su 2019 m., išaugo 14,9 proc. „Novian“ grupės grynasis pelnas, eliminavus vienkartinius ir netipinius investicijų nuvertėjimus, šiuo laikotarpiu sudarė 0,6 mln. eurų ir atitinkamai padidėjo 54,5 proc.

Apskaičiuojant „Novian“ grupės rezultatus, vertinami audituoti bendrovių „Novian Technologies“, „Novian Systems“ ir „Zissor“ 2020 m. rezultatai.

„Praėjusieji metai organizacijoms ir verslui buvo iššūkių laikas – dėl pandemijos ribojimų skaitmenizacija tapo dar aktualesnė – pradedant nuotoliniu darbu ir baigiant „protingųjų“ duomenų, dirbtinio intelekto ir automatizacijos galimybėmis, leidusiomis išlaikyti veiklos tęstinumą ir atsparumą. Šiame kontekste kurti vertę įmonėms ir organizacijoms siekiame teikdami ir integruotas IT paslaugas – nuo skaitmeninės transformacijos strategijos sukūrimo iki įgyvendinimo pagal konkrečius organizacijos poreikius“, - sakė „Novian“ direktorius Evaldas Rėkus.

Grupės įmonių veiklos geografija pernai iš esmės nesikeitė – „Novian“ vykdė projektus 31 šalyje, 17,2 mln. eurų arba 71 proc. pajamų buvo uždirbta Lietuvoje, šis rodiklis, lyginant su 2019 m., išaugo 2,9 mln. eurų. 2020 m. 8 proc. grupės pajamų gauta iš projektų Estijoje, 4 proc. – Jungtinėje Karalystėje, po 3 proc. – Norvegijoje, Ruandoje ir Burundyje.

Vertinant pagal sektorius, 2020 m. 29 proc. pajamų buvo gauta viešajame, 34 proc. verslo, 22 proc. finansų ir 12 proc. akademiniame sektoriuje. Per pastaruosius trejus metus nuo 41 iki 56 proc. išaugo „Novian“ grupės pajamų dalis finansų ir verslo sektoriuose, viešojo sektoriaus dalis atitinkamai susitraukė nuo 53 iki 29 proc., nuo 3 iki 12 proc. išaugo akademinio sektoriaus pajamų dalis. Pasak vadovo, plečiant IT ūkius, ypač svarbi tampa ir „Novian“ įmonių kompetencija sujungti senesnes skaitmenines technologijas su naujomis.

E. Rėkaus teigimu, pokyčius pajamų struktūroje lėmė augantis „Novian“ įmonių dėmesys verslo poreikiams ir specializacijai vykstant skaitmeninei transformacijai – ypač finansų, mažmeninės prekybos, viešųjų paslaugų sektoriuose, kur aktualus didžiųjų duomenų, dirbtinio intelekto galimybių pritaikymas. „Novian“ pastaraisiais metais daug dėmesio skyrė aukšto našumo skaičiavimo įrenginių ir skaitmeninimo projektams.

„Turime išskirtinį potencialą regione vykdyti sudėtingus didelės apimties skaitmeninimo projektus pritaikant suskaitmenintą medžiagą tolimesniam naudojimui – tai leidžia ir mūsų sukurta programinė įranga, ir sukaupta patirtis, pavyzdžiui, „Andmevara Services“ ir „Andmevara SRL“ įgyvendinti didžiulės imties dokumentų skaitmeninimo projektai Estijos nacionaliniame, Moldovos kadastro ir kituose archyvuose. 2020 m. „Zissor“ ir „Andmevara Services“ suskaitmenintų Norvegijos žurnalų medžiaga iš karto perkeliama į internetą, o sukurti metaduomenys leidžia ją panaudoti tolimesnėje veikloje.

Matome dideles perspektyvas šioje srityje – kokybiškas ir spartus didelių duomenų kiekių skaitmeninimas aktualus akademiniam ir viešajam, leidybos ar archyvų sektoriui“, - sakė „Novian“ vadovas.

Inovatyvūs „Novian Technologies“ projektai

Remiantis audituotais duomenimis, pagrindinė „Novian“ technologijų srities įmonė „Novian Technologies“ (iki 2020 m. pabaigos vadinosi BAIP), per 2020 m. uždirbo 18,2 mln. eurų pajamų arba 6,7 proc. daugiau nei per 2019 metus. Jos grynasis pelnas šiuo laikotarpiu sudarė 0,8 mln. eurų ir atitinkamai padidėjo 67,5 proc. Technologijų srityje taip pat veikia „Andmevara Services OU“ (Estija) ir „Andmevara SRL“ (Moldova).

Srities įmonės 2020 m. daugiausia pajamų gavo verslo sektoriuje – 37 proc. (2019 m. – 36 proc.), 25 proc. (20 proc.) pajamų gauta finansų, 21 proc. (39 proc.) viešajame, o 14 proc. (3 proc.) – akademiniame sektoriuje. „Novian“ technologijų srities įmonės 2020 m. vykdė projektus 30 šalių.

2020 m. tarp šios srities projektų išsiskyrė tarptautinį konkurencinį pranašumą Vilniaus universitetui suteiksiantis aukšto našumo skaičiavimo įrenginių klasterio modernizavimas ir aukšto našumo skaičiavimo įrenginių diegimas daugiau kaip 10 Afrikos šalių – čia, kur kasmet dėl gamtos kataklizmų žūva tūkstančiai žmonių ir patiriami milijoniniai nuostoliai, jų panaudojimas klimato kaitos padariniams modeliuoti yra ypač svarbus.

„Reikšmingi buvo ir Lietuvos valstybinio debesies (GovCloud) IT infrastruktūros kūrimo, bankų savitarnos sistemų – infoterminalų paslaugų plėtros Baltijos šalyse projektai, vykdėme daug kitų realią vertę ir palaikymą kūrusių projektų“, - sakė technologijų srities vadovas ir „Novian Technologies“ generalinis direktorius Gytis Umantas.

Pasak jo, svarbu ir tai, kad dėl pasaulinės pandemijos pakitus logistikos bei paslaugų eksporto sąlygoms, „Novian Technologies“ pavyko greitai persiorientuoti ir sėkmingai įvykdyti įsipareigojimus klientams. „Logistikos meistriškumas išaugo į ekspertinį lygį, o paslaugų teikimo modelis tolimose šalyse pasitelkiant vietos partnerius puikiai prigijo ir sėkmingai taikomas toliau“, - sakė vadovas.

„Novian Technologies“ ekspertai taip pat sukūrė autorinę IT sistemų migravimo metodologiją „MigrITIS“, vadovaujantis ja nuo šiol vykdomi visi „Oracle“ ir kitų IT sistemų migravimo projektai.

„Novian Systems“ išplėtė programavimo paslaugų spektrą

„Novian“ programavimo srities pagrindinė įmonė „Novian Systems“ (iki 2020 m. pabaigos vadinosi „Algoritmų sistemos“) per 2020 m. uždirbo 2,8 mln. eurų audituotų pajamų arba 2,4 proc. daugiau nei per 2019 metus. Jos grynasis pelnas šiuo laikotarpiu sudarė 0,3 mln. eurų ir atitinkamai padidėjo 57,4 proc. (grynasis pelnas vertinamas eliminavus bendrovės vienkartinius ir netipinius investicijų į dukterines įmones nuvertėjimus, taip pat nevertinami prijungtos „Acenos“ pajamos ir veiklos rezultatas).

2020 m. buvo daug dėmesio skiriama programavimo srities veiklai išgryninti. „Novian Systems“ integravo Estijos įmonę „Andmevara AS“, kurią 2019 m. įsigijo iš „INVL Technology“, o metų pabaigoje prijungė verslo analitikos ir procesų automatizavimo sprendimų bendrovę „Acena“ ir teikia platesnį programavimo paslaugų spektrą. Šiuo metu srityje veikia „Novian Systems“ ir Estijoje įsikūrusi „Andmevara AS“.

Programavimo srityje dirbančios bendrovės (įskaitant ir „Aceną“) pastaruosius dvejus metus projektus vykdė 8 šalyse, didžiąją dalį veiklos koncentruodamos Lietuvoje. Čia pernai uždirbta 80 proc. pajamų, 18 proc. – Estijoje. Pernai 60 proc. pajamų sudarė uždarbis viešajame (2019 m. – 64 proc.), bene ketvirtadalį – verslo sektoriuje (2019 m. – 22 proc.).

„Įmonėms ir organizacijoms aktualus programavimo paslaugų spektras pastaruoju metu plečiasi, tad esame pasirengę teikti ir verslo optimizavimo, ir didesnės apimties – duomenų analitikos, robotikos, dirbtinio intelekto sprendimus, taip pat toliau orientuojamės į informacinių sistemų atskirų sričių poreikiams kūrimą“, - sakė programavimo srities vadovė ir „Novian Systems“ generalinė direktorė Elena Vengrienė.

Tarp įgyvendintų projektų išsiskyrė šalies Valstybinės mokesčių inspekcijos išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio kūrimas ir diegimas, lietuvių šneka valdomų paslaugų projektas, leidžiantis didinti e. produktų ir paslaugų prieinamumą lietuvių kalba.

Be to, „Novian Systems“ pasitelkus tokias IT technologijas kaip mikroservisai, debesų kompiuterija ir duomenų analitika bei modernizavus integruotos statistikos informacinės sistemos surašymų duomenų posistemį ir sukūrus programinę įrangą, 2021 m. gyventojų ir būstų surašymas atliekamas naudojant 19 pagrindinių valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis. Tam vietoj 6 tūkst. surašymo darbuotojų šiemet pakanka 5 specialistų.

„Zissor“ skaitmenizavo leidinius kartu su „Andmevara Services“

Žiniasklaidos stebėsenos programinės įrangos ir skaitmeninimo paslaugas teikianti Norvegijos bendrovė „Zissor“ pernai gavo 711 tūkst. eurų audituotų pajamų (0,4 proc. daugiau nei 2019 m.), jos grynasis pelnas siekė 68 tūkst. eurų ir padidėjo du kartus lyginant su 2019 m. Bendrovė daugiausia pajamų uždirbo Jungtinėje Karalystėje – 58 proc., penktadalį – Švedijoje, įgyvendino projektus Norvegijoje, Vokietijoje, Graikijoje ir kitur.

Tarp „Zissor“ projektų paminėtini Norvegijos žurnalų „Motor“ ir „Sykepleien“ skaitmenizavimas, kurių automatinis skaitmeninimas atliktas pasinaudojant „Zissor“ turinio sistema, o skanavimą atliko „Andmevara Services“. Taip pat „Zissor“ žiniasklaidos monitoringo įrangą pradėjo naudoti JAV bendrovė „Magnolia Clipping & Broadcast Monitoring“, įgyvendinti kiti projektai.

„Novian“ grupės bendrovėse Baltijos šalyse, Norvegijoje ir Moldovoje dirba apie 170 specialistų. „Novian“ įmonių grupė priklauso investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovei „INVL Technology“.

