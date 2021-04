Vincit Oyj

Lehdistötiedote 26.4.2021 kello 10:00

Vincit ja kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU yhdistävät voimansa digitaalisten palveluiden kehittämisessä – enemmän jännitystä ja viihdettä kaikenikäisille ampumahiihdon faneille ympäri maailman

Vincit ja kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU ovat allekirjoittaneet sopimuksen IBU:n digitaalisten palveluiden suunnittelusta, kehittämisestä ja ylläpidosta. Yhteistyön päätavoitteena on kasvattaa lajin fanipohjaa ja tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia ampumahiihdon seuraamiseen digitaalisten innovaatioiden ja ensiluokkaisen käyttökokemuksen keinoin.

Osana yhteistyötä toimitamme kokonaan uudistetun www.biathlonworld.com sivuston sekä iOS ja Android sovellukset. Uuden sovelluksen avulla fanit voivat seurata kisatapahtumia reaaliajassa, perehtyä lajin saloihin ja statistiikkaan helpommin kuin koskaan aikaisemmin sekä nauttia personoidusta ja huippulaadukkaasta sisällöstä missä tahansa ovatkin.

Uudet palvelut julkaistaan marraskuussa 2021 ennen 2021–2022 BMW IBU World Cupin kauden aloitusta Kontiolahdella.

Tutustu sovelluksen tuleviin ominaisuuksiin ja käyttökokemukseen osoitteessa www.newbiathlonworld.com . Samalla voit varmistaa, että tiedät ensimmäisten joukossa projektin edistymisestä. Lisäksi voit ilmoittautua sovelluksen beta-testaajaksi, jolloin saat ensimmäisten joukossa pääsyn kokemaan ampumahiihdon uudella, uskomattomalla tavalla.

Sopimukseen sisältyy digitaalisten palveluiden kehitys kaudelle 2021–2022 sekä ylläpitopalvelut vuoden 2025 loppuun asti.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olen älyttömän iloinen yhteistyöstä tämän upean talvilajin kattojärjestön kanssa. Tämä sopimus on tärkeä vaihe Vincitin matkalla globaalisti relevantiksi digitaalisen transformaation toimijaksi ja avaa meille latuja myös muiden kansainvälisten lajijärjestöjen suuntaan. Lähdemme tälle matkalle kovalla sykkeellä ja tähtäämme tiukasti kohti yhteisiä maaleja!”

IBUn Presidentti Olle Dahlin: “Olemme innoissamme tästä yhteistyöstä Vincitin kanssa, jonka myötä ampumahiihdon ystävät pääsevät kokemaan täysin uusia, personoituja ja entistä parempia digitaalisia palveluja. Näin pystymme tarjoamaan sekä nykyisille että tuleville faneille juuri oikeanlaista sisältöä oikeaan aikaan. Strategisen Target 26 -suunnitelmamme tavoitteena on innovaatioiden jalkauttaminen ja lajin seuraajamäärien huomattava kasvu. Yhteistyö Vincitin kanssa auttaa meitä ottamaan valtavan harppauksen kohti näitä tavoitteita.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin +358 40 589 8316

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto, Communications Director Christian Winkler Christian.winkler@ibu.at , mobile +43 676 84 14 98 15

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto lyhyesti:

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto (IBU) on Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) tunnustama kattojärjestö ampumahiihdolle. IBU:n pääkonttori sijaitsee Anifissa lähellä Salzburgia. Se on Itävallassa rekisteröity voittoa tavoittelematon järjestö, joka määrittelee ampumahiihdon kilpailusäännöt ja valvoo kansainvälisten kilpailujen järjestämistä. IBU toteuttaa yhteistyössä 59 jäsenmaan kansallisten liittojen kanssa kilpailuja, tapahtumia, ohjelmia ja muita aktiviteetteja edistääkseen ja kehittääkseen ampumahiihtoa ympäri maailman. www.biathlonworld.com

Liite