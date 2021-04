Gilde Healthcare Ondersteunt Landelijke Uitrol van Tandartsketen Tandarts Today

English Dutch

EINDHOVEN, The Netherlands, April 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gilde Healthcare, een gespecialiseerde investeerder in de gezondheidszorg met een vermogen onder beheer van €1,4 miljard, kondigt vandaag haar investering aan in tandartsketen Tandarts Today. Met deze overname betreedt Gilde Healthcare de tandheelkundige markt in Nederland, een markt met een aantrekkelijke dynamiek en veel groeikansen.



Tandarts Today, met haar hoofdkantoor in Eindhoven, is een innovatieve en jonge organisatie van tandartspraktijken die hoogwaardige zorg levert en patiëntgericht te werk gaat. De organisatie biedt de schaalvoordelen van een grote organisatie gecombineerd met de beleving van een lokale tandartspraktijk. Tandarts Today onderscheidt zich van haar concurrenten met een breed spectrum aan gespecialiseerde diensten die kleinschalig worden uitgevoerd. Met deze diensten kunnen tandartsen hun werkzaamheden flexibeler uitvoeren, hetgeen normaliter beperkt is tot grotere tandartsketens.

Door de investering van Gilde Healthcare krijgt Tandarts Today de beschikking over groeikapitaal om haar marktpositie en diensten verder uit te breiden op haar thuismarkt. Tandarts Today zal dit enerzijds realiseren door middel van overnames van andere praktijken en laboratoria en anderzijds door te investeren in moderne apparatuur en verdere digitalisering van het tandheelkundig laboratorium.

''We volgen de ontwikkelingen in de mondzorg al een aantal jaar. In Tandarts Today hebben we het kwalitatief hoogwaardige platform gevonden waar we naar op zoek waren. We zijn positief over de prestaties en het enthousiasme waarmee het management haar organisatie verder uitbouwt. We verwachten dat deze investering de kwaliteit van mondzorg verder zal verbeteren,'' aldus Hugo de Bruin, partner bij Gilde Healthcare.

''We zijn blij met de komst van Gilde Healthcare als investeerder in Tandarts Today. We zien Gilde Healthcare als een waardevolle partner voor onze groeiplannen, gezien hun marktkennis en ervaring met de uitvoering van buy-n-buildstrategieën in de zorgsector. We hebben de gedeelde ambitie om Tandarts Today landelijk uit te rollen met behoud van onze unieke individuele en lokale aanpak,'' zegt Ruben Hoefnagels, algemeen directeur en oprichter van Tandarts Today.

Mediacontacts:

LifeSci Advisors

Frank Schwarz – fschwarz@lifesciadvisors.com / +49 17 26 15 31 60

Gilde Healthcare

Hugo de Bruin – debruin@gildehealthcare.com / +31 30 219 2525

Over Tandarts Today

Tandarts Today is een snelgroeiende organisatie met tandartspraktijken en -laboratoria met een uniek karakter, gevestigd in Eindhoven. Tandarts Today werd opgericht in 2015 door Ruben Hoefnagels en is gegroeid van een enkele praktijk naar meer dan 10 praktijken en laboratoria die vooral in het zuidoosten van Nederland zijn gevestigd. Tandarts Today biedt patiënten een complete dienstverlening op het gebied van mondzorg met behoud van een persoonlijke benadering in een lokale omgeving. De succesvolle groei van Tandarts Today is vooral te danken aan het vertrouwen en de positieve relatie tussen patiënt en behandelaar. Zie ook https://www.tandartstoday.nl/

Over Gilde Healthcare

Gilde Healthcare is een gespecialiseerde investeerder in de gezondheidszorg met €1.4 miljard onder beheer in twee aparte fondsstrategieën: Private Equity en Venture & Growth. Gilde Healthcare Private Equity neemt deel in winstgevende Europese bedrijven in de gezondheidszorg met een primaire focus op de middenmarkt in Benelux en de DACH-regio. Gilde Healthcare Private Equity fonds is gericht op zorgverleners, toeleveranciers van medische producten en dienstverleners actief in de zorgsector. Gilde Healthcare Venture & Growth investeert in medische technologie, gezondheidstechnologie en therapeutica in Europa en Noord-Amerika.

Voor meer informatie over Gilde Healthcare: www.gildehealthcare.com