Date 26.04.2021

Share buy-back programme - week 16

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



176,200



603.91



106,409,060 19 April 2021 3,500 621.15 2,174,025 20 April 2021 5,000 603.64 3,018,200 21 April 2021 5,000 599,64 2,998,200 22 April 2021 4,000 609.72 2,438,880 23 April 2021 3,800 613.70 2.332.060 Total under the share buy-back programme



197,500



604.41



119,370,425

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

358,100 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 1.2 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 50 626 XCSE 20210419 10:07:03.004735 34 626 XCSE 20210419 10:33:49.982117 16 626 XCSE 20210419 10:42:46.120255 31 626 XCSE 20210419 10:42:46.120461 19 626 XCSE 20210419 10:42:46.120491 19 626 XCSE 20210419 10:42:46.121008 18 626 XCSE 20210419 10:42:46.137997 13 626 XCSE 20210419 10:42:46.138392 88 625 XCSE 20210419 11:05:04.193247 12 625 XCSE 20210419 11:12:01.691206 100 625 XCSE 20210419 11:16:10.555736 86 624 XCSE 20210419 11:16:21.761371 114 624 XCSE 20210419 11:16:21.761371 27 624 XCSE 20210419 12:04:05.218760 23 624 XCSE 20210419 12:17:01.530585 117 624 XCSE 20210419 12:17:01.530585 50 624 XCSE 20210419 12:23:20.225959 15 624 XCSE 20210419 12:23:20.225966 90 624 XCSE 20210419 12:23:20.225985 28 624 XCSE 20210419 12:23:20.226002 100 623 XCSE 20210419 12:23:57.355155 100 623 XCSE 20210419 12:23:57.372247 56 623 XCSE 20210419 12:23:57.372247 44 623 XCSE 20210419 12:23:57.372357 100 622 XCSE 20210419 12:23:58.468478 100 622 XCSE 20210419 12:24:01.593689 80 622 XCSE 20210419 12:24:01.593689 20 622 XCSE 20210419 12:25:36.528168 24 621 XCSE 20210419 12:49:01.431488 90 622 XCSE 20210419 13:09:02.007249 76 621 XCSE 20210419 13:39:01.276708 100 620 XCSE 20210419 14:06:01.524500 20 620 XCSE 20210419 14:06:01.566878 30 620 XCSE 20210419 14:06:01.570826 150 620 XCSE 20210419 14:24:20.520691 11 621 XCSE 20210419 15:33:31.100858 189 621 XCSE 20210419 15:33:31.100873 100 620 XCSE 20210419 15:33:31.154424 150 619 XCSE 20210419 15:34:59.389728 2 618 XCSE 20210419 16:06:47.428405 108 618 XCSE 20210419 16:07:39.913832 53 617 XCSE 20210419 16:08:27.997354 47 617 XCSE 20210419 16:08:27.997401 70 617 XCSE 20210419 16:08:38.577787 30 617 XCSE 20210419 16:08:38.577787 70 618 XCSE 20210419 16:33:53.696172 24 618 XCSE 20210419 16:33:53.696172 106 618 XCSE 20210419 16:37:06.979793 62 618 XCSE 20210419 16:44:41.379466 30 618 XCSE 20210419 16:44:41.379466 20 618 XCSE 20210419 16:44:41.398008 80 618 XCSE 20210419 16:44:41.398011 100 618 XCSE 20210419 16:44:41.398119 19 618 XCSE 20210419 16:44:43.937387 81 618 XCSE 20210419 16:47:31.814414 108 618 XCSE 20210419 16:47:31.814414 27 610 XCSE 20210420 10:09:12.849034 123 610 XCSE 20210420 10:09:12.849039 12 609 XCSE 20210420 10:25:13.413669 88 609 XCSE 20210420 10:43:11.215240 70 608 XCSE 20210420 11:22:03.132253 30 608 XCSE 20210420 11:27:02.883032 200 607 XCSE 20210420 11:36:02.564445 200 606 XCSE 20210420 11:36:02.564445 150 605 XCSE 20210420 12:47:46.015990 45 605 XCSE 20210420 12:53:25.133574 28 605 XCSE 20210420 12:53:25.133574 37 605 XCSE 20210420 12:53:25.133574 100 605 XCSE 20210420 12:53:25.133958 90 605 XCSE 20210420 12:53:25.133970 7 605 XCSE 20210420 13:07:26.895706 70 605 XCSE 20210420 13:07:26.895706 53 605 XCSE 20210420 13:07:26.895706 5 605 XCSE 20210420 13:16:30.558674 65 605 XCSE 20210420 13:16:30.558702 138 604 XCSE 20210420 13:29:11.979598 12 604 XCSE 20210420 13:29:11.979625 30 604 XCSE 20210420 13:52:07.929670 93 604 XCSE 20210420 13:58:28.800982 200 602 XCSE 20210420 13:59:25.442843 150 603 XCSE 20210420 13:59:25.442843 77 604 XCSE 20210420 13:59:25.442843 200 602 XCSE 20210420 13:59:44.547844 37 601 XCSE 20210420 13:59:52.429268 63 601 XCSE 20210420 13:59:52.429268 70 603 XCSE 20210420 14:42:08.349293 21 603 XCSE 20210420 14:42:08.349293 9 603 XCSE 20210420 14:42:08.349358 35 604 XCSE 20210420 14:48:31.758115 1 604 XCSE 20210420 14:48:31.758115 11 604 XCSE 20210420 14:48:31.758115 70 604 XCSE 20210420 14:48:31.758115 79 604 XCSE 20210420 14:48:31.758225 54 604 XCSE 20210420 14:48:31.758259 34 604 XCSE 20210420 15:19:59.128571 50 604 XCSE 20210420 15:19:59.128571 55 604 XCSE 20210420 15:19:59.128631 70 604 XCSE 20210420 15:19:59.128655 7 604 XCSE 20210420 15:19:59.128703 50 604 XCSE 20210420 15:19:59.128703 34 604 XCSE 20210420 15:19:59.128788 55 604 XCSE 20210420 15:38:05.101682 44 604 XCSE 20210420 15:38:05.101682 70 604 XCSE 20210420 15:38:05.101682 49 604 XCSE 20210420 15:38:05.101682 43 604 XCSE 20210420 15:38:05.101682 82 604 XCSE 20210420 15:38:05.101682 7 604 XCSE 20210420 15:38:05.101682 50 603 XCSE 20210420 15:40:50.236471 250 603 XCSE 20210420 15:40:50.236505 50 602 XCSE 20210420 15:44:02.117083 50 602 XCSE 20210420 15:44:02.117351 28 602 XCSE 20210420 15:44:02.117464 109 602 XCSE 20210420 15:44:02.654457 22 602 XCSE 20210420 15:44:02.654457 22 602 XCSE 20210420 15:44:02.674921 19 602 XCSE 20210420 15:44:02.804693 50 602 XCSE 20210420 16:10:32.460611 150 602 XCSE 20210420 16:10:32.460765 50 601 XCSE 20210420 16:13:07.340228 24 601 XCSE 20210420 16:13:07.340228 50 601 XCSE 20210420 16:13:07.357871 50 601 XCSE 20210420 16:13:07.357871 50 601 XCSE 20210420 16:13:07.366964 26 601 XCSE 20210420 16:13:07.366964 5 601 XCSE 20210420 16:14:43.096181 5 601 XCSE 20210420 16:15:33.940257 100 600 XCSE 20210420 16:23:41.817738 140 601 XCSE 20210420 16:23:41.817738 70 601 XCSE 20210420 16:37:54.211760 43 601 XCSE 20210420 16:37:54.211760 35 601 XCSE 20210420 16:37:54.211760 26 601 XCSE 20210420 16:37:54.211760 25 601 XCSE 20210420 16:37:54.211849 1 601 XCSE 20210420 16:37:54.232304 100 600 XCSE 20210420 16:41:21.742016 70 593 XCSE 20210421 9:02:51.269505 8 593 XCSE 20210421 9:02:51.269550 122 593 XCSE 20210421 9:02:51.269577 70 596 XCSE 20210421 9:03:13.623905 83 596 XCSE 20210421 9:03:13.623905 47 596 XCSE 20210421 9:03:13.623905 148 600 XCSE 20210421 9:13:14.442106 50 600 XCSE 20210421 9:13:14.442106 2 600 XCSE 20210421 9:13:14.469449 58 600 XCSE 20210421 9:21:33.900911 41 600 XCSE 20210421 9:21:33.900911 23 600 XCSE 20210421 9:21:33.900911 46 600 XCSE 20210421 9:21:33.900911 1 600 XCSE 20210421 9:21:33.900911 1 600 XCSE 20210421 9:21:33.922240 30 600 XCSE 20210421 9:24:29.926272 70 604 XCSE 20210421 9:59:37.546974 52 604 XCSE 20210421 9:59:37.546974 70 604 XCSE 20210421 9:59:37.546974 8 604 XCSE 20210421 9:59:37.546974 50 603 XCSE 20210421 10:18:31.227166 50 603 XCSE 20210421 10:25:38.327997 100 603 XCSE 20210421 10:25:38.327997 184 602 XCSE 20210421 10:28:58.142045 50 602 XCSE 20210421 10:28:58.142045 16 602 XCSE 20210421 10:28:58.170439 50 602 XCSE 20210421 10:28:58.170439 50 602 XCSE 20210421 11:01:02.210835 50 602 XCSE 20210421 11:01:02.225948 400 602 XCSE 20210421 11:01:02.225948 450 602 XCSE 20210421 11:01:10.502113 50 602 XCSE 20210421 11:01:10.502113 47 601 XCSE 20210421 11:30:39.720546 153 601 XCSE 20210421 11:30:39.720591 45 600 XCSE 20210421 11:33:09.647959 50 600 XCSE 20210421 11:33:09.647959 50 600 XCSE 20210421 11:38:39.074442 124 600 XCSE 20210421 11:38:39.074449 31 600 XCSE 20210421 11:38:39.074481 140 600 XCSE 20210421 11:38:59.210651 60 600 XCSE 20210421 11:38:59.210651 180 599 XCSE 20210421 11:47:38.420382 45 598 XCSE 20210421 11:49:38.198530 5 598 XCSE 20210421 12:23:00.310550 50 598 XCSE 20210421 12:56:06.072831 4 599 XCSE 20210421 13:42:50.548326 46 599 XCSE 20210421 13:42:50.548355 50 599 XCSE 20210421 13:42:50.565639 3 599 XCSE 20210421 13:42:50.565639 50 599 XCSE 20210421 13:42:50.568938 5 599 XCSE 20210421 13:43:10.532208 5 599 XCSE 20210421 13:43:20.583036 4 599 XCSE 20210421 13:43:30.567214 15 599 XCSE 20210421 13:59:10.815688 1 599 XCSE 20210421 14:23:17.779089 20 599 XCSE 20210421 14:23:17.798578 29 599 XCSE 20210421 14:23:17.798676 21 599 XCSE 20210421 14:23:17.817160 47 599 XCSE 20210421 14:23:17.818601 5 598 XCSE 20210421 14:24:50.137951 24 598 XCSE 20210421 14:34:00.413244 50 598 XCSE 20210421 14:34:06.799331 21 598 XCSE 20210421 14:34:06.799331 50 597 XCSE 20210421 14:39:21.738040 4 597 XCSE 20210421 14:39:21.738040 70 597 XCSE 20210421 14:39:21.738094 80 597 XCSE 20210421 14:40:12.044024 50 597 XCSE 20210421 14:40:12.044024 50 597 XCSE 20210421 14:41:06.651122 39 598 XCSE 20210421 14:45:20.108186 47 598 XCSE 20210421 14:45:20.108186 61 598 XCSE 20210421 14:45:20.108186 70 598 XCSE 20210421 14:45:20.108186 1 598 XCSE 20210421 14:45:20.108186 5 598 XCSE 20210421 15:06:08.538215 77 598 XCSE 20210421 15:06:08.538248 50 597 XCSE 20210421 15:08:32.610440 50 597 XCSE 20210421 15:09:44.897644 31 597 XCSE 20210421 15:09:44.897644 15 597 XCSE 20210421 15:10:02.355947 50 597 XCSE 20210421 15:10:02.355947 70 597 XCSE 20210421 15:13:12.624171 127 597 XCSE 20210421 15:21:50.356234 123 598 XCSE 20210421 15:25:36.277745 111 605 XCSE 20210422 9:05:52.258315 89 605 XCSE 20210422 9:16:14.424485 200 609 XCSE 20210422 9:24:24.962018 300 609 XCSE 20210422 9:47:44.302914 59 609 XCSE 20210422 9:48:47.936554 70 609 XCSE 20210422 9:48:47.936554 71 609 XCSE 20210422 9:48:47.957051 200 608 XCSE 20210422 9:51:38.365397 300 607 XCSE 20210422 10:48:54.914190 50 606 XCSE 20210422 10:51:40.980010 150 607 XCSE 20210422 11:21:40.066727 200 607 XCSE 20210422 11:21:47.047342 200 607 XCSE 20210422 12:18:58.400541 100 607 XCSE 20210422 12:20:43.714296 200 607 XCSE 20210422 13:21:28.950250 5 614 XCSE 20210422 14:51:07.166000 130 615 XCSE 20210422 15:26:15.619556 70 615 XCSE 20210422 15:26:15.619556 90 614 XCSE 20210422 15:33:54.336000 100 614 XCSE 20210422 15:33:54.336000 2 614 XCSE 20210422 15:33:54.336000 100 613 XCSE 20210422 15:33:54.363069 21 612 XCSE 20210422 15:34:26.105000 40 612 XCSE 20210422 15:34:26.122000 53 612 XCSE 20210422 15:41:42.492000 55 611 XCSE 20210422 16:02:01.999000 38 611 XCSE 20210422 16:02:01.999529 12 611 XCSE 20210422 16:02:01.999554 93 611 XCSE 20210422 16:02:01.999594 7 611 XCSE 20210422 16:02:01.999610 50 611 XCSE 20210422 16:02:01.999642 43 610 XCSE 20210422 16:03:08.636000 96 610 XCSE 20210422 16:03:08.636000 16 611 XCSE 20210422 16:22:48.638000 140 613 XCSE 20210422 16:28:03.757304 60 613 XCSE 20210422 16:28:03.757304 66 613 XCSE 20210422 16:41:15.755194 56 613 XCSE 20210422 16:41:15.755194 22 613 XCSE 20210422 16:41:15.755194 50 613 XCSE 20210422 16:41:15.772616 24 613 XCSE 20210422 16:41:15.773000 26 613 XCSE 20210422 16:41:15.789817 50 613 XCSE 20210422 16:46:10.744025 18 613 XCSE 20210422 16:46:10.744091 50 613 XCSE 20210422 16:46:10.888123 70 613 XCSE 20210422 16:46:10.888123 47 613 XCSE 20210422 16:50:01.156801 17 617 XCSE 20210423 10:35:22.214276 33 617 XCSE 20210423 10:41:40.127402 38 617 XCSE 20210423 10:41:40.130954 12 617 XCSE 20210423 10:41:40.131071 1 617 XCSE 20210423 10:41:40.144833 50 617 XCSE 20210423 10:41:40.144833 20 617 XCSE 20210423 10:41:40.144953 50 617 XCSE 20210423 10:41:40.144953 50 617 XCSE 20210423 10:41:40.145067 29 617 XCSE 20210423 10:41:40.356481 50 616 XCSE 20210423 11:12:58.857883 46 616 XCSE 20210423 11:12:58.858079 46 616 XCSE 20210423 11:12:58.878464 4 616 XCSE 20210423 11:12:58.878464 29 616 XCSE 20210423 11:12:58.902385 21 616 XCSE 20210423 11:12:58.902547 33 616 XCSE 20210423 11:13:03.639582 50 616 XCSE 20210423 11:13:03.639582 14 616 XCSE 20210423 11:15:07.293496 7 616 XCSE 20210423 11:15:07.293659 40 615 XCSE 20210423 11:17:18.274465 70 615 XCSE 20210423 11:17:18.274465 45 615 XCSE 20210423 11:17:18.274465 40 615 XCSE 20210423 11:17:18.274465 6 615 XCSE 20210423 11:17:18.274465 18 615 XCSE 20210423 11:17:18.295266 66 615 XCSE 20210423 11:31:49.271018 215 615 XCSE 20210423 11:31:49.271049 36 614 XCSE 20210423 11:45:26.058413 50 614 XCSE 20210423 11:45:26.058413 17 614 XCSE 20210423 12:02:25.917432 50 614 XCSE 20210423 12:02:25.917432 27 614 XCSE 20210423 12:22:59.330701 23 614 XCSE 20210423 12:30:35.083958 297 614 XCSE 20210423 12:30:35.083958 89 612 XCSE 20210423 13:08:03.277629 70 612 XCSE 20210423 13:08:03.277629 13 612 XCSE 20210423 13:08:03.277629 9 612 XCSE 20210423 13:08:03.277629 38 612 XCSE 20210423 13:08:03.300760 81 612 XCSE 20210423 13:08:03.324614 150 614 XCSE 20210423 14:04:35.283818 29 613 XCSE 20210423 14:25:20.174225 21 613 XCSE 20210423 14:26:03.328732 74 613 XCSE 20210423 14:26:03.328732 6 613 XCSE 20210423 14:50:03.539705 44 613 XCSE 20210423 15:07:13.293949 44 613 XCSE 20210423 15:07:13.311110 6 613 XCSE 20210423 15:07:13.314839 50 613 XCSE 20210423 15:07:13.338817 26 613 XCSE 20210423 15:07:13.338817 60 612 XCSE 20210423 15:26:54.369754 50 612 XCSE 20210423 15:26:54.369754 5 612 XCSE 20210423 15:26:55.435430 45 612 XCSE 20210423 15:27:03.865448 79 612 XCSE 20210423 15:27:03.865448 50 612 XCSE 20210423 15:29:01.361744 50 612 XCSE 20210423 15:29:01.408178 33 612 XCSE 20210423 15:29:01.408178 50 612 XCSE 20210423 15:30:03.897367 34 612 XCSE 20210423 15:30:03.897367 17 612 XCSE 20210423 15:32:39.407007 50 612 XCSE 20210423 15:32:39.407007 14 612 XCSE 20210423 15:35:04.703530 50 612 XCSE 20210423 15:35:04.703530 46 612 XCSE 20210423 15:35:04.720629 4 612 XCSE 20210423 15:35:04.720738 42 612 XCSE 20210423 15:35:04.720738 110 613 XCSE 20210423 15:55:10.458063 20 613 XCSE 20210423 15:55:10.458063 67 613 XCSE 20210423 15:55:10.458063 44 613 XCSE 20210423 15:55:10.458063 9 613 XCSE 20210423 15:55:10.458063 212 612 XCSE 20210423 16:15:01.486505 50 612 XCSE 20210423 16:15:01.486505 50 612 XCSE 20210423 16:15:01.631584 9 612 XCSE 20210423 16:15:01.631584 170 614 XCSE 20210423 16:34:23.906489 24 614 XCSE 20210423 16:34:23.906489 6 614 XCSE 20210423 16:34:23.906489

