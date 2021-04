Finnish English

Talenom Oyj, pörssitiedote 26.4.2021 klo 13:30

Talenom Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi­–maaliskuu 2021 (tilintarkastamaton): Erinomainen alku tilikaudelle,

liikevoitto 21,7 % ja liikevaihdon kasvu 17,0 % - Kasvun edellytykset vahvistuivat





Tammi–maaliskuun 2021 yhteenveto:

Liikevaihto 20,3 (17,4) milj. euroa, kasvu 17,0 (17,4) %

Liikevoitto (EBIT) 4,4 (3,7) milj. euroa, 21,7 (21,4) % liikevaihdosta

Nettotulos 3,3 (2,8) milj. euroa

Osakekohtainen tulos 0,08 (0,07) euroa

Talenom nosti 15.4.2021 ohjeistustaan vuodelle 2021 liikevaihdon osalta. Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 80–84 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 14–16 miljoonaa euroa.





Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS34 osavuosikatsaukset -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia, minkä̈ lisäksi yhtiö̈ julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset. Liiketoimintakatsauksissa esitetään konsernin taloudellista kehitystä̈ kuvaavat keskeiset tiedot.



Ohjeistus vuodelle 2021

Talenom päivitti 15.4.2021 Balance-Team Oy:n yritysoston johdosta taloudellisia näkymiään ja nosti ohjeistustaan vuodelle 2021 liikevaihdon osalta.

Ohjeistus vuodelle 2021: Vuoden 2021 liikevaihdon odotetaan olevan 80–84 miljoonaa euroa ja liikevoiton odotetaan olevan 14–16 miljoonaa euroa.



Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme määrätietoisesti vahvan kannattavan kasvun strategiamme toteuttamista. Erityisenä ilonaiheenamme oli Suomen tilitoimistoliiketoiminta, jonka orgaaninen kasvu ja kannattavuus ilman yritysostojen vaikutusta kehittyivät edelleen erinomaisesti. Jatkoimme kasvua myös yrityskaupoin, ja niiden integraatiot etenivät suunnitellusti. Suomen tilitoimistoliiketoiminta on meille tärkeä kivijalka, joka luo menestyksen edellytykset yhtiön kehittämiselle ja kansainväliselle kasvulle.

Ruotsissa laajennuimme uusille paikkakunnille yrityskaupoin. Kauppojen toteuduttua Ruotsin maajohto samalla vahvistui. Pienasiakassegmentille suunnatun, Suomen TiliJaskaa vastaavan KontoKalle-palvelun lokalisointihanke on edennyt Ruotsissa suunnitellusti. Tavoitteemme on saada palvelu ensimmäisten pilottiasiakkaiden käyttöön alkuperäisen aikataulun mukaisesti kesällä. KontoKallen käyttöönotto on ensimmäinen askel Talenomin oman kirjanpitojärjestelmän käyttöönottoon Ruotsissa.



Suomessa toimme TiliJaska-palvelussa pankkitilit ja -kortit ensimmäisten pienyrittäjäasiakkaidemme käyttöön suunnitellusti maaliskuun aikana. Samalla otimme merkittävän askeleen kohti visiotamme: ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille. Olemme kilpailukykyinen uusi haastaja pk-yritysten pankkipalveluissa. Voimme tarjota pankkitilin asiakkaan käyttöön minuuteissa, säästöä pankkipalvelumaksuihin ja pienimmille yrityksille pankkipalvelut ilmaiseksi. Omien tilien ja korttien myötä TiliJaska-palvelu on siirtymässä täysimääräisesti tuotantoon. Tavoitteenamme on tarjota pankkipalvelut myös Talenomin nykyasiakkaille tämän vuoden aikana.

Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 17,0 % ja liikevoitto parani 18,7 %. Liikevaihdon kasvun taustalla olivat orgaanisen kasvun lisäksi useat yrityskaupat Suomessa ja Ruotsissa. Liikevoitto kasvoi erityisesti Suomen tilitoimistoliiketoiminnan automaatioasteen noustessa. Suhteellista kannattavuuttamme painoi odotetusti ostettujen liiketoimintojen heikompi kannattavuus. Kokemuksemme yrityskaupoista ja integraatioista on osoittanut, että keskimäärin ostettujen liiketoimintojen kannattavuus paranee noin kolmen vuoden kuluessa perusliiketoimintamme tasolle. Koronapandemian vaikutus katsauskaudella oli vähäinen.

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa vahvistimme Balance-Team Oy:n yrityskaupan myötä asemaamme Suomessa merkittävänä yleishyödyllisten yhteisöjen taloushallinnon palveluntarjoajana. Samalla nostimme jälleen ohjeistustamme vuodelle 2021 liikevaihdon osalta: odotamme vuoden 2021 liikevaihdon olevan 80-84 miljoonaa euroa ja liikevoiton olevan 14-16 miljoonaa euroa. Painopisteemme on entistä vahvemmin kasvussa. Moni tilitoimistoyrittäjä kokee tilitoimistoalan digitalisaatiomurroksen ja lisääntyvän sääntelyn johtavan tilanteeseen, jossa alan ammattilaisten kannattaa yhdistää voimansa.

Suomen liiketoiminnan positiivinen kehittyminen antaa hyvät edellytykset kasvaa myös kansainvälisesti. Kokemukset Ruotsissa ovat rohkaisseet meitä tutkimaan mahdollisuuksia laajentua uusiin maihin, ja tavoitteenamme on viedä palvelumme myös muualle Eurooppaan. Saman katon alta tarjottavat tilitoimisto- ja pankkipalvelut ovat avain menestykseemme nyt ja tulevaisuudessa.



Konsernin taloudellinen kehitys

Tunnusluvut

Konserni 1-3/2021 1-3/2020 Muutos Liikevaihto, 1 000 euroa 20 307 17 350 2 958 Liikevaihdon kasvu, % 17,0 % 17,4 % -0,3 %-yksikköä Liikevoitto, 1 000 euroa 4 412 3 718 694 Liikevoitto liikevaihdosta, % 21,7 % 21,4 % 0,3 %-yksikköä Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

(rullaava 12 kk) 19,9 % 19,7 % 0,2 %-yksikköä Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 35 643 31 771 3 872 Nettovelkaantumisaste, % 115 % 142 % -27 %-yksikköä Omavaraisuusaste, % 32,3 % 31,1 % 1,2 %-yksikköä Käyttöpääoma, 1 000 euroa -6 564 -4 609 -1 955 Nettoinvestoinnit, 1 000 euroa 9 784 4 059 5 725 Likvidit varat, 1 000 euroa 10 265 5 268 4 997 Osakekohtainen tulos, euroa 0,08 0,07 0,01 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana 43 195 636 41 871 790 1 323 846 Nettotulos, 1 000 euroa 3 348 2 806 542



Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys - tammi–maaliskuu 2021

Talenomin liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 17,0 (17,4) % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi noin 3,0 (2,6) miljoonaa euroa ja oli 20,3 (17,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui orgaanisen kasvun ja tilitoimistopalveluidenasiakasmäärän nousun lisäksi yrityskaupoista Suomessa ja Ruotsissa. Kasvusta noin kaksi kolmasosaa tuli yrityskauppojen vaikutuksesta ja yksi kolmasosa oman aktiivisen uusasiakashankinnan kautta. Katsauskauden liikevaihdon kasvua hidastivat koronapandemiaan liittyvistä rajoituksista johtuva transaktiopohjaisten tuotteiden alempi laskutus ja uusasiakashankinnan hidastuminen. Koronapandemian vaikutus katsauskaudella oli kuitenkin vähäinen.

Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 10,8 (8,6) miljoonaa euroa, eli 53,2 (49,5) % liikevaihdosta.

Muut kulut olivat materiaalit ja palvelut mukaan lukien 2,4 (2,6) miljoonaa euroa. Niiden osuus oli 11,7 (14,9) % liikevaihdosta.

Katsauskauden liikevoitto oli 4,4 (3,7) miljoonaa euroa eli 21,7 (21,4) % liikevaihdosta. Nettotulos oli 3,3 (2,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 18,7 %. Suhteelliseen kannattavuuteen vaikuttivat myönteisesti Suomen tilitoimistoliiketoiminnan automaatioasteen kehitys sekä säästöt kiinteissä kuluissa. Talenomin kasvun perustuessa aiempaa enemmän yritysostoihin suhteellista kannattavuutta painoivat ostettujen liiketoimintojen muita Talenomin yksiköitä heikompi kannattavuus sekä yrityskauppojen integrointikulut. Talenomin ostamien liiketoimintojen kannattavuus on tyypillisesti ollut muuta liiketoimintaa alhaisemmalla tasolla keskimäärin noin kolmen vuoden ajan yrityskaupasta ja noussut tämän jälkeen muiden yksiköiden tasolle.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma 31.3.2021 oli 96,3 (72,2) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 32,3 (31,1) % ja nettovelkaantumisaste 115 (142) %.

Korollista pankkilainaa 31.3.2021 oli yhteensä 37,0 (28,0) miljoonaa euroa, mihin eivät sisälly osamaksuvelat. Muut pitkäaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) olivat 0,3 (0,2) miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset korolliset velat (osamaksuvelat) 0,2 (0,2) miljoonaa euroa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti konserni käsittelee 1.1.2019 alkaen toimitilojen vuokrat pääosin taseen omaisuuserinä ja velkana. IFRS 16:n mukaiset pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat olivat 6,0 (6,6) miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2,5 (2,0) miljoonaa euroa.

Konserni käsittelee uusista asiakassopimuksista aiheutuneita kuluja, kuten sopimuksen saamisesta ja täyttämisestä syntyneitä menoja, investointeina IFRS 15 -standardin edellyttämällä tavalla ja kirjaa ne taseessaan aktivoituihin sopimuksesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi konserni käsittelee osan ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin liittyvistä kehittämismenoista investointeina IAS 38 -standardissa esitettyjen vaatimuksien mukaisesti ja kirjaa ne taseessaan muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Uusista asiakassopimuksista johtuvia investointeja oli katsauskaudella 0,9 (1,1) miljoonaa euroa. Ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden investoinnit olivat katsauskaudella 2,8 (2,4) miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana Talenom teki useita yrityskauppoja Suomessa ja Ruotsissa, Ruotsissa osakekauppoina ja Suomessa liiketoimintakauppoina. Ruotsissa katsauskauden aikana tehtyjen osakekauppojen kauppahinnat olivat yhteensä 4,4 miljoonaa euroa sisältäen kirjatut lisäkauppahinnat ja Suomessa tehtyjen liiketoimintakauppojen kauppahinnat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa sisältäen kirjatut lisäkauppahinnat. Yrityskaupoissa osa kauppahinnasta maksettiin suunnatuissa anneissa merkittävillä Talenom Oyj:n uusilla osakkeilla. Yrityskauppojen osuus nettoinvestoinneista oli 5,5 (0,3) miljoonaa euroa. Lisätietoa yrityskaupoista on luettavissa kohdassa Katsauskauden merkittävät tapahtumat.

Yhteensä nettoinvestoinnit 1.1.–31.3.2021 olivat 9,8 (4,1) miljoonaa euroa.

Talenomin likvidit varat 31.3.2021 olivat 10,3 (5,3) miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä oli 31.3.2021 käyttämättömiä tililimiittejä 3,0 (1,0) miljoonaa euroa.



Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia ja perustuvat yhtiön ja johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tuleva kehitys saattaa myös muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tai yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,5 % vuosina 2005–2020. Talenomin palveluksessa oli maaliskuun 2021 lopussa 932 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 55 toimipisteessä. Talenomin osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.

