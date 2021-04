Ørsted indgår elkøbsaftale med MSD

English Danish

MSD indgår aftale om at købe energi fra Armadillo-solcelleanlægget i Navarro County i Texas i USA. Med denne elkøbsaftale (PPA) udvider Ørsted sin base af industrikunder til nu også at omfatte medicinalindustrien. Anlægget forventes at blive sat i drift i starten af 2023.

MSD, en medicinalvirksomhed, der er kendt som Merck & Co. Inc., Kenilworth New Jersey, i USA og Canada, har indgået en aftale om at købe energi fra Ørsteds Armadillo-solcelleanlæg i Texas, USA.

”Vi er glade for at indgå dette samarbejde med MSD og udvide vores kundebase, så den nu også omfatter medicinalindustrien,” siger Vishal Kapadia, Senior Vice President og Chief Commercial Officer for Onshore i Ørsted. Han fortsætter: ”Vi ser frem til at samarbejde med dem i deres bestræbelser om at fremme brugen af CO 2 -fri energi i medicinalindustrien.”

Armadillo-solcelleanlægget kommer til at ligge i Navarro County i Texas, mindre end 50 km fra Dallas/Fort Worth-området. Anlægget forventes at blive sat i drift i starten af 2023.

”Denne kontrakt er et vigtigt skridt i MSD’s bestræbelser på at blive mere bæredygtig, da den medfører, at der tilføres mere CO2-fri energi til elnettet i Texas, og dermed er den med til at reducere miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter,” siger Susanna Webber, Senior Vice President for Global Supplier Management Group og Chief Procurement Officer i MSD. Hun fortsætter: ”Som virksomhed arbejder MSD for at fremme menneskers og dyrs sundhed, og derfor ser vi vores strategi for vedvarende energi som fuldt på linje med vores mission om at redde og forbedre liv.”

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.179 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Media Relations

Carsten Birkeland Kjær

99 55 77 65

cabkj@orsted.dk

Investor Relations

Allan Bødskov Andersen

99 55 79 96

ir@orsted.dk

Vedhæftet fil