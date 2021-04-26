Dyadic International主办炉边谈话以讨论“变革型Dyadic C1蛋白质技术在帮助应对全球健康挑战方面的潜力”

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佛罗里达州朱庇特, April 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dyadic International, Inc.（以下简称为“Dyadic”、“我们”或“公司”）（纳斯达克股票代码：DYAI）是一家全球生物技术公司，专注于开发和部署其专有的C1细胞蛋白质生产平台，以优化疫苗、治疗药物及其他基于蛋白质产品的开发。该公司今天宣布将于5月4日（星期二）东部时间上午10点举行炉边谈话。炉边谈话将专注于变革性的Dyadic C1蛋白技术在帮助应对全球健康挑战方面的潜力。



以下关键意见领袖（KOL）将出席此次主持式讨论：

Alain Townsend博士 - Weatherall Institute - 牛津大学



Albert Osterhaus博士，P.V.M - 伊拉斯姆斯医疗中心



Cecil Nick – Parexel（临床和监管支持）



Joris Vandeputte - 国际生物标准化协会

讨论内容包括：

C1平台的监管考虑因素和优势



相对其他生产平台的表现，描述Schmallenburg病毒和裂谷热病毒高价值抗原成功生产的案例研究



Dyadic正在为应对新出现的新冠病毒变体而努力，推进新冠病毒受体结合域（RBD）疫苗候选药物DYAI-100的开发工作，以及快速设计表达已知和新兴变体的C1细胞系。



C1平台开发和生产多价新冠肺炎及其他亚单位疫苗的潜力，包括一种能够防止大多数或所有变体的泛冠状病毒疫苗



用于生产mAbs及其他抗体的糖工程C1-细胞

对话将由生物技术行业的经验丰富的资深从业人士David Bramhill博士主持。他拥有多种蛋白质生产技术的丰富使用经验，包括大肠杆菌、酿酒酵母、巴斯德毕氏酵母、四膜虫、稳定昆虫细胞SF9（非杆状病毒属）、CHO和HEK293相关技术。



欢迎您参加这次重要的讨论会。您将了解为什么Dyadic及越来越多的关键意见领袖和行业专家认为Dyadic的C1蛋白质生产平台提供了一种稳健的生产解决方案，以实现经济高效、灵活、规模化的治疗药物及疫苗商业生产。

您可以在 这里 注册炉边谈话。

Alain Townsend博士是牛津大学Weatherall分子医学研究院的免疫学家，过去一年里他一直在从事新冠肺炎的研究。

Townsend博士的大部分科研工作都涉及展示介绍带有主要组织相容性复合体I类分子的流感抗原。过去，他将T细胞的主要靶标确定为病毒的核蛋白和矩阵蛋白成分，并证明存在一个细胞病毒抗原呈现系统，该系统将来自这些蛋白质的肽传递到它们与I类MHC分子结合的ER内。随着最近疫情的爆发，这项研究有了实际意义的延伸，以探讨在带有流感减毒活株的人身上是否可以诱导（大流行毒株之间的）异型免疫。我们开发了自主设计的减毒活病毒，这种被称为S-FLU的病毒依赖于血凝素信号序列的突变。这种突变会发生感染，但可阻止病毒的复制。这种方法的优点是，所有病毒蛋白都是在肺部的适当环境下表达，因此可以诱发一整套局部T细胞反应和B细胞反应。Townsend博士正在与Aerogen的Ronan Mac Loughlin合作，开发由气雾剂提供疫苗病毒的方法。与Kanta Subbarao博士（NIH）合作的初步结果表明，我们的疫苗病毒能够预防由鼠科动物和白鼬感染模型中预防由最致命类型的流感引起的疾病，我们正在（与Pirbright的Elma Tchillian合作），研究像猪这种相关大型动物身上的反应。Townsend博士目前正在研究猪的这种免疫机制。

Albert Osterhaus, P.V.M, Ph.D.在鹿特丹伊拉斯姆斯大学医学中心病毒学系担任主任直至2014年，目前是感染医学和动物学研究中心主任，还是汉诺威兽医大学的客座教授。作为一位科研人员和众多重大科学项目的主要研究者，他拥有长期以来的优秀往绩。Osterhaus教授在伊拉斯姆斯医学中心管理着一个拥有40多名员工的诊断病毒学实验室和一个有150多名员工的研究病毒学实验室。他的研究项目遵循一种新颖的综合“病毒学”理念，汇集了人类和动物病毒感染领域分子病毒学、免疫学、流行病学、发病机理和干预研究方面的世界领先科学家。其主要成就包括发现了70多种新的人类和动物病毒（例如人类变性肺病毒、冠状病毒、流感病毒），阐明人类和动物重大病毒感染的发病机制，并制定了新的干预策略。

Osterhaus教授的国际知名度还体现在多次获大奖、客座演讲邀请、（联合）主办国际会议以及担任多种科学期刊的编辑职位。Osterhaus教授曾为80多名博士生担任导师，并拥有多项关键专利。他还在同行评议期刊上发表了1300多篇论文，总共被引用了70,000多次，其H指数超过116。目前，他还担任欧洲流感工作组（ESWI）主席。他多次组织流感及其他新型感染的国际科学会议，多次担任高级编辑，并屡获知名奖项。他是荷兰和德国国家科学院的成员、比利时医学院的成员，并被授予荷兰狮司令勋章。

PAREXEL Consulting（技术）副总裁Cecil Nick在监管事务和临床开发领域已工作30多年，专注于生物药物超过25年。Nick先生在单克隆药物和生物仿制药方面尤其具备专长，曾参与过20多个此类项目，与欧盟、美国、加拿大、澳大利亚、墨西哥、巴西的监管机构进行了50多次互动和会议，并曾为在欧盟和美国的6项提交提供支持。他还参加了大量有关这一主题的行业会议和国际会议。此外，Nick先生在孤儿药和众多治疗领域拥有丰富的经验，包括但不限于肿瘤、炎症疾病、糖尿病、生长发育和血液病学。

Nick先生是TOPRA研究员，并一直是卡迪夫大学临床研究理学硕士课程和格林威治大学药物科学理学硕士课程的客座教授，以及TOPRA理学硕士课程的生物技术模块带头人。他曾在SCRIP临床研究编辑小组工作，并发表过多篇关于监管和临床开发议题的论文。

国际生物标准化协会（IABS）会长Joris Vandeputte博士是国际生物标准化协会欧洲分会（IABS-EU）的创始成员。1955年以来，IABS一直作为全球性的独立平台，供利益相关方就有关疫苗、细胞和基因治疗以及人类生物疗法的科学和议题进行交流。IABS鼓励建立共识，以最终形成监管框架，并向决策者提出建议。2019年12月，IABS和VAL2VAC组织了“疫苗的动物试验——实施替代、减少和改进：挑战和优先事项”大会，于2019年12月3-4日在泰国曼谷举行

1976年，Vandeputte博士获得了比利时根特大学兽医学院兽医医学博士学位。在这所大学任职病毒学家期间（1976～1980年），Joris发现了H1N1流感是猪流感的病原体，这使人们对H1N1作为一种人畜共患病有了更好的理解。随后，他在比利时农业部从事比利时和欧盟的动物疾病防控工作，之后又加入Institut Mérieux, Rhône Mérieux（即后来的Merial）。Vandeputte博士拥有超过35年的科学、行业和国际组织经验。他曾参与整个疫苗价值链的工作，即研发、生产、监管和营销。

关于C1蛋白质生产平台

C1蛋白生产平台提供了一个重要的机会，利用工业蛋白生产技术来超越传统蛋白生产技术的限制，从而能够大规模生产治疗药物和疫苗。在全球疫苗接种的新常态下，世界需要一种通用可靠的蛋白质生产技术，以实现快速反应和稳定可靠、成本效益高的生产。2016年以来，Dyadic一直忙于重新设计C1蛋白质生产平台，目的是为人类和动物健康用途生产重组糖蛋白疫苗和治疗药物。

Dyadic International, Inc.简介

Dyadic International, Inc.是一家全球性生物技术公司，目前正在开发一种被该公司认为具有潜在重要意义的生物制药基因表达平台。该平台基于Thermothelomyces heterothallica真菌（以前为嗜热毁丝菌），称为C1。C1微生物使低成本的蛋白质开发和大规模生产成为可能，并有潜力进一步开发成为安全高效的表达系统，针对灵活商业规模加快生物疫苗和药物的开发速度，降低生产成本并提高其性能。Dyadic正在利用C1和其他技术来开展研究、开发和商业活动，以开发和生产人类和动物疫苗和药物，例如病毒样颗粒（VLP）和抗原、单克隆抗体、Fab抗体片段、Fc-融合蛋白、生物仿制药和/或生物增强药以及其他治疗性蛋白质。某些其他研究活动目前正在进行中，其中包括探索利用C1来开发和生产某些代谢物和其他生物制品。Dyadic与其合作伙伴和合作者开展研发合作、许可安排和其他商业机会，以利用这些技术对于生物制药开发和制造的价值及益处。Dyadic相信，随着发达国家和不发达国家人口老龄化的加剧，C1技术可能有助于以更低成本将生物疫苗、药物和其他生物产品更快、更大量地推向市场，并为药物开发商和制造商提供新的特性，改善患者和医疗保健系统的获取渠道和成本，而最重要的则是拯救生命。

请访问Dyadic网站 http://www.dyadic.com 以了解更多信息，包括有关Dyadic生物制药业务计划的详细信息。

关于前瞻性陈述安全港条款

本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述，包括与Dyadic International对未来事件或未来财务表现的预期、意图、策略和看法相关的陈述。由于多种重要因素（包括公司最近向美国证券交易委员会提交的文件中描述的因素），实际事件或结果可能与前瞻性陈述中的事件或结果存在重大差异。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，Dyadic都不承担公开更新任何此类前瞻性陈述的义务。关于导致我们的实际结果与我们的当前预期发生出入的风险因素，如需更完整描述，请参阅Dyadic在向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”的部分，因为这些因素可能会在Dyadic向SEC定期提交的文件中不定期更新。这些文件可通过SEC的网站访问： http://www.dyadic.com 。

联系方式：

Dyadic International, Inc.

Ping W. Rawson

首席财务官

电话：(561) 743-8333

电子邮件：prawson@dyadic.com