Osisko dépose le rapport technique sur l’EEP actualisée pour Windfall

TORONTO, 26 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX; « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le dépôt d’un rapport technique portant sur l’évaluation économique préliminaire indépendante sur son projet Windfall, lequel a été préparé conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers. Le projet Windfall est entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.



Le rapport technique, intitulé « Preliminary Economic Assessment Update for the Windfall Project » (l’« EEP de Windfall ») et daté du 23 avril 2021 (avec une date d’effet au 6 avril 2021), a été préparé pour Osisko par BBA Inc. avec l’assistance de consultants spécialisés incluant Andrieux & Associates Geomechanics Consulting LP, Entech Mining Ltd., GCM Consultants, Golder Associates Ltd., et WSP Canada Inc.. L’EEP de Windfall est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société.

Le communiqué publié par Osisko le 7 avril 2021 (intitulé « Minière Osisko dépose une EEP actualisée positive pour Windfall ») résume certains des principaux résultats, hypothèses et estimations contenus dans l’EEP de Windfall. La Société a le plaisir d’annoncer qu’il n’y a aucune différence importante entre les principaux résultats, hypothèses et estimations contenus dans l’EEP de Windfall et ceux présentés dans le communiqué publié par Osisko le 7 avril 2021.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources aurifères au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

Mise en garde à propos des renseignements techniques

Le lecteur est avisé que l’EEP de Windfall est de nature préliminaire et tient compte de ressources minérales présumées qui sont trop spéculatives d’un point de vue géologique pour y appliquer des considérations économiques permettant de les classer dans les réserves minérales. Rien ne garantit que les résultats, hypothèses et estimations dans l’EEP de Windfall se matérialiseront. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n’a pas été démontrée.

Pour plus d’information:

John Burzynski

Chef de la direction

Téléphone: (416) 363-8653